閃拍照雪友撞上石頭 中國唯一滿級女滑雪教練命喪雪場

周雅萍被抬上擔架。（取材自紫牛新聞）

中國知名雙板滑雪 教練周雅萍7日在新疆 可可托海國際滑雪場疑因避讓拍攝雪友，失控滑至道外撞擊石頭受傷送醫不治。周雅萍今年9月剛通過紐西蘭滑雪三級考試，是中國唯一滿級女教練。周雅萍的友人對此都難以置信，「她太優秀了，怎麼會發生這種意外？」警方仍在調查事故原因。

紫牛新聞報導，11月7日14時10分，周雅萍在可可托海國際滑雪場青格里道與雪友滑行並跟拍，滑至青格里道與天河石道交叉路口處，疑因避讓拍攝雪友，失控滑至道外受傷。19時25分，經富蘊縣人民醫院搶救無效死亡。」據拍攝視頻的目擊者稱，周雅萍在避讓之後可能撞到石頭，送上擔架時一動不動，醫護人員給她做人工呼吸。

據了解，周雅萍和男友韓嘯都是滑雪教練，是圈內知名的滑雪情侶，是網友口中的「神仙眷侶」，周雅萍是中國首位女性紐西蘭雙板滿級教練，而男友韓嘯是中國首位紐西蘭滑雪考官。今年9月，她剛通過紐西蘭滑雪三級考試，在打分制的考試中，滿分為6分，通過必須每一項都高於4分，明年她還想再戰考官級別。

多位業內人士說，在業內大家對於周雅萍的評價很高，「她技術很好，是國內第一個通過紐西蘭三級的女教練，在國內能拿到紐西蘭三級教練證書的，不超過5個人。她滑得很好，技術也完全沒有問題，但有時候一些事情是不可預料的。」

周雅萍生前的滑雪照片。（取材自紫牛新聞）

周雅萍的社交媒體直至11月6日還在更新，她寫道：「滑雪生活一直在路上，每年都要不停地搬家，不是在滑雪就是在路上！兩個板包，兩個皮箱，兩個背包，讓我們一起滑遍世界所有的地方。」在周雅萍的學生眼中，她平易近人沒有架子，有學生評論她：「好的教練真的可以激發你的潛力。」

周雅萍的康復師謝先生表示，他知道這件事的時候不敢置信，周雅萍是非常努力的滑手，他惋惜地說，「女生能將滑雪做到這種程度，她需要付出的太多了，之前她為了備考經常受傷，我幫她看過膝蓋、踝關節 ，這些部位都是有運動損傷的。」

可可托海國際滑雪場擁有全國最長雪道「寶石大道」，可滑行9公里，還有全國坡度最陡的「黑鉆道」落差為227米，平均坡度71.28%，以及能滿足高山滑降國際比賽的「鑽石道」，最大落差達900米，被上海大世界吉尼斯總部認證為國內雪道海拔落差最大的滑雪場。滑雪場今年建成三條高速吊箱纜車和宿營地酒店，雪場所在的阿爾泰山正打造成為世界冰雪旅遊目的地和冰雪運動目的地。

常年在可可托海國際滑雪場訓練的滑雪教練浪浪（化名）介紹，可可托海滑雪場地處一座石山，山坡上會有比較多的石頭。「在開放前雪場工作人員會把雪道內的石頭清理到雪道外，所以在雪道外可能有很多石頭會被掩埋在雪下，必須在滑行的時候留有餘力，不能用全部的速度去滑。」遇到意外，雪場的救援隊反應是比較快的，但滑雪場處於高山上，離最近的醫院也需要兩個小時。