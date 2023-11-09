「生日變忌日」百萬網紅仲尼溺亡 烏克蘭妻卡琳娜獲救痛哭

仲尼夫婦在峇里島出意外。(取材自紅星新聞)

據印尼 媒體報導，一名34歲中國男性與烏克蘭 籍女子7日在峇里島被海浪捲走，女子被救生員救起，但男子遺體則在8日被發現。經身分比對，兩人是中國知名的網紅夫妻仲尼、卡琳娜，兩人在微博 粉絲合計超過787萬，仲尼去年多次爆出軌醜聞，一度暫停活動後近日才重回大眾眼前。他在護照上生日顯示11月7日，也成為他溺亡的忌日。

來源：九派新聞

紅星新聞報導，11月8日上午，峇里島巴薩納斯聯合搜救小組在一次任務中發現一名姓名縮寫為XFJ的中國人死亡。這名34歲男子的屍體被發現漂浮在沛提恩潔海灘(Petitenget beach)附近海面上。該男子是在11月7日下午在海灘上被海浪沖走。

8日晚，峇里島登巴薩特區辦公室確認，死者的護照名為Huang Xiaofeng，其名字與網紅仲尼同名，英文名為Xiao Fong Jhony，年齡34歲，來自中國；其妻子卡琳娜(Karina Melnychuk)來自烏克蘭，是一名模特。

「他的妻子卡琳娜很高很漂亮。」度假村酒店管理者稱，兩人6日晚上入住酒店、7日去海灘游泳，但似乎游得離海灘太遠了，於是就發生失蹤事件。管理者形容，兩個人看起來關係很好、很開心。

兩人在峇里島Batubelig海灘禁止進入的區域，被巨浪沖走。事發不久後，卡琳娜被救起送往最近的診所接受治療。一名參與過搜救的人士說，當時仲尼可能腳抽筋了，而卡琳娜嗆水過後也暈倒了，經搶救過後無大礙，有一位烏克蘭女性友人在陪伴卡琳娜。仲尼的家屬也從廈門趕赴。

事發後，卡琳娜講述了仲尼溺水的那一刻，仲尼的泳技沒有沒有卡琳娜好，當時仲尼非常恐慌，卡琳娜想要幫他，但自己也幾乎快要不能呼吸，最後兩人被大浪打散。

仲尼溺亡後遺體被撈起。(取材自九派新聞)

卡琳娜掩面哭泣。(取材自紅星新聞／登巴薩特區辦公室供圖）

仲尼、卡琳娜是中國網上知名的網紅夫妻，仲尼溺亡的消息在8日衝上微博熱搜。公開訊息顯示，仲尼微博粉絲數為543.4萬，卡琳娜粉絲數為249.1萬。仲尼本名黃小灃，是B站UP主、導演、作家，曾寫過小說。而卡琳娜來自烏克蘭，身高188cm，主業為油畫師，在COSPLAY領域具有較高知名度。

仲尼在2015年參加相親節目結識卡琳娜，二人於2016年結婚並定居中國。他去年被爆出背著卡琳娜出軌女網紅的消息，外界還傳出他操控卡琳娜在Cosplay活動中賺來的收入，但仲尼解釋對方只是前女友、自己沒有出軌，卡琳娜則是低調不願談論。