團隊多人罹癌 中山二院拆實驗室 滅證? 網友不信

網傳黃某等人所在的實驗室已在11月8日拆除。(取材自第一財經)

廣州中山大學附屬第二醫院乳腺外科導師蘇士成的黃姓博士生等3人，疑受實驗環境影響罹癌，引發軒然大波。院方先是否認，又在事件還沒查清楚前，就把涉事實驗室給拆了，還稱「只是做消防檢查」，被疑「滅證」。而罹患胰腺癌的黃某妹妹證實，黃某在被證實罹癌的第二天就被蘇士成踢成群聊。

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新民晚報報導，有網民7日發帖稱，中山大學附屬第二醫院乳腺外科一位導師的多名學生患上罕見癌症 ，引發關注。廣州衛健委科教處工作人員表示，會組織第三方機構調查實驗室，正按照流程跟進處理。

報導說，蘇士成8日正常出診，診室外有眾多患者等待。診室門外專門配有一名醫護人員看守，以免還沒叫到號的其他人員進入。

網傳消息稱，黃某等人所在的實驗室已在8日拆除。對此，工作人員表示，「（網上流傳）拆實驗室的那個，只是例行的消防檢查而已，檢修的日子恰巧是今天，一開始定的就是今天。」

中山二院一位內部人士稱，該院的實驗室主要歸醫院的基礎與轉化醫學 研究中心管理。對於網傳實驗室洩漏的說法，該人士予以否認，「醫院實驗室的安全管理比較規範。」

據報導，該院8日發布通報稱近年在乳腺腫瘤 中心實驗室工作、學習過的人員中有三名罹患癌症，其中兩名現為該院乳腺外科醫師，在臨床工作；另一名不是該院職工或學生，為外地來院進修人員，已回原單位工作。

據媒體報導，樂樂（化名）是上述通報中黃某的妹妹，樂樂8日說，黃某患上胰腺癌的病情和被蘇姓導師踢出群聊的情況屬實，「他確實把姊姊踢出去了，一號出病理，二號就踢人。」拿到病理報告後，姊姊並未問責導師就被移出群聊，「我們根本就沒反應過來，不知道為啥他這樣子做。」

黃某被踢出群聊。（取材自齊魯晚報·齊魯壹點）

「（通報裡的三人）每個人負責不一樣的課題，但都經常做實驗。」 樂樂透露，姊姊病情仍很嚴重，希望社會各界能給姊姊提供幫助。

中國每年新增470萬癌症病人，罹患癌症率0.33％，且多為中老年人。而上述實驗室200多名學生，有3人在同一年患癌，患癌幾率比一般人高很多，更別說這3名學生都是不到30歲的年輕人。