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江蘇癱瘓女醫離奇溺斃 遺書控被夫注射麻醉劑

中國新聞組／上海8日電
網傳女醫師生前的照片。（取材自微博）
網傳女醫師生前的照片。（取材自微博）

江蘇一名女醫師墜樓高位截癱後在社區蹊蹺溺亡，警方卻不予立案，消息近日受到關注，她在遺書中表示，自己被麻醉科醫師丈夫長期注射麻醉劑治療失眠，此後卻上癮難以戒斷。更稱「因相信愛情，完全相信丈夫」，一次曾在36小時內連續注射400毫升藥物。女醫師父親則透露女兒婚後不久即因家庭衝突提出離婚受阻，懷疑內情不單純。

澎湃新聞報導，黃姓女醫師出生於1988年。父親黃先生稱，女兒2007年考入南京醫科大學臨床醫學專業，2012年畢業後回到老家邳州市。2013年經人介紹，與邳州市另一家公立醫院麻醉醫師張某相識相戀並結婚，次年初生下一女，如今9歲。

黃先生說，女兒婚後不久，就發生家庭衝突，當時還曾親手寫「事件具體經過」並捺有手印，她稱「次年育一女，因此引起張母不滿，於是產生家庭矛盾」，她向丈夫提出離婚，但對方苦苦哀求不願離婚，並發誓會扛起家庭責任，讓她感動心軟，「從此我完全相信了他。」

然而，黃女提出離婚後家庭矛盾並未緩解，加上工作壓力大導致失眠，偶爾服用安眠藥。

據報導，黃女2020年9月21日，意外墜樓，雖撿回一命但不幸高位截癱。2022年2月，全身癱瘓的她在離家約100公尺遠的河溝裡溺亡。

事後，黃先生找到一封女兒的手寫遺書，寫於2021年6月18日，其中寫道，她因「相信愛情，完全相信丈夫張某，被他在6年內靜脈注射麻醉劑某某酚12萬毫升，有次曾在36小時內連續注射400毫升。」黃女說，2018年初她痛下決心「戒毒」，可停用沒幾天，戒斷反應非常強烈，「後來丈夫繼續加大麻醉劑的注射劑量。」

黃先生回憶稱，2020年時他是在網上得知女兒所住的小區有人墜樓，進一步打聽得知墜樓房者竟是女兒。黃某經搶救脫離生命危險，但全身多處粉碎性骨折，嚴重脊髓損傷，高位截癱，大小便失禁等。

黃女墜樓後，曾回憶事發經過表示，當天清晨6時，她剛醒來，丈夫讓她去擦陽台窗戶玻璃，後來她掉到大約15公尺高的地上。

她遺書寫道，身為一個媽媽，她對不起年幼女兒，作為一名子女，她對不起年邁父母。

對此，黃某的丈夫張某至今未有回應。

女兒過世後，黃先生向邳州市公安局刑警隊報警。2023年5月4日，邳州市公安局給黃先生出具不予立案通知書稱，他曾控告黃某被故意傷害案，經審查認為無犯罪事實。

女醫師父親稱自己是從網上得知女兒墜樓被緊急送醫救治消息，圖為示意圖。（取材自微博...
女醫師父親稱自己是從網上得知女兒墜樓被緊急送醫救治消息，圖為示意圖。（取材自微博）

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