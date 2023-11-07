我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

丕優調查：富裕國家人民 對美國的好感度高於中國

金山國際旅遊復甦回到疫前水平 獨缺中國客

昔日足壇「美女老總」、前河南省足協主席楊楠被立案調查

中國新聞組／北京7日電
前河南省足球協會主席楊楠有重大犯罪嫌疑被立案調查。(取材自正觀新聞)
前河南省足球協會主席楊楠有重大犯罪嫌疑被立案調查。(取材自正觀新聞)

足球報報導，在近日舉行的河南省足球協會全體執委會上，宣布了前河南省足球協會主席楊楠有重大犯罪嫌疑被立案調查，並免去其在河南足協的職務。

九派新聞報導，今年48歲的楊楠是中國足壇最早的「美女老總」。在2001年，當時26歲的她已出任建業俱樂部（2023年改名為「河南足球俱樂部」）總經理。任職期間，楊楠通過一系列開拓式運作逐漸改變了建業俱樂部的平民印象，增強了俱樂部在國內足壇的影響力。

報導指出，從2005年10月開始，楊楠暫離足壇一年，擔任建業集團採購部經理。建業成功沖超後，楊楠再度擔任建業俱樂部總經理。

據報導，楊楠在建業集團任職20年，除了總經理外還擔任過俱樂部的副董事長。2008年，楊楠受足協委託，作為中國足球俱樂部的代表，向日本俱樂部介紹經驗。

2011年底，楊楠接任河南建業足球事業發展基金會理事長一職，從事足球公益事業。2019年，楊楠還當選中國足協執委。

2019年，楊楠當選中國足協執委。

據正觀新聞2021年報導，當年的3月20日，河南省足球協會第五屆會員代表大會召開，當時46歲的楊楠當選河南省足協主席。從俱樂部高管到基金會主席，再到省足協主席，從「美女老總」到「美女主席」，楊楠當時被球迷稱為河南足球的「功臣」。

前河南省足球協會主席楊楠被查。(取材自九派新聞)
前河南省足球協會主席楊楠被查。(取材自九派新聞)

足球 河南 日本

上一則

人民公社回歸?石家莊首家國營食堂正式開業 5元吃飽9元吃好

下一則

「中國巴菲特」、沃華醫藥科技董事長趙丙賢 被留置助查

延伸閱讀

GU怪奇物語聯名系列 地獄火俱樂部、奪心魔成設計主題

GU怪奇物語聯名系列 地獄火俱樂部、奪心魔成設計主題
足球／澳洲退出 沙烏地成2034世界盃唯一申辦國

足球／澳洲退出 沙烏地成2034世界盃唯一申辦國
西班牙足協前主席強吻女球員嘴 遭FIFA停權3年

西班牙足協前主席強吻女球員嘴 遭FIFA停權3年
李善均之後…G-Dragon也傳涉毒 警證實立案 網：不意外

李善均之後…G-Dragon也傳涉毒 警證實立案 網：不意外

熱門新聞

ASML中國區總裁沈波。（取自第一財經）

ASML中國總裁沈波：中國團隊已開發出新版計算光刻產品

2023-11-01 15:50
中國清華大學研究團隊近日研發出國際首個全類比光電智慧計算晶片（ACCEL），在智慧視覺目標辨識任務的算力可達目前高性能商用晶片的3000多倍。（取自清華大學官網新聞稿）

百奈米勝7奈米？中團隊研發全新光電晶片 算力提升3千倍

2023-11-03 01:36
醬香拿鐵。（取材自海報新聞）

醬香拿鐵不香了？嘗鮮熱潮過了 1天賣不到10杯

2023-11-05 01:28
受害人李娟千萬存款存銀行，四個月後僅剩6毛2，把銀行告上法庭。（視頻截圖）

廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2

2023-10-29 08:30
李克強幾位北大老同學所撰寫的悼文，這一兩日在微信等平台廣泛流傳。圖為海聞悼文附上的老照片，是1997年3月，李克強時任共青團中央書記處第一書記兼中國青年政治學院院長，替大學生講授「發展經濟學」。（圖／取自微信）

「怎可能突去世、高處不勝寒」李克強北大老友追悼文瘋傳

2023-11-02 23:17
女子將手袋送回專門店想要復修，可惜經專業鑑定下已無法挽救。（視頻截圖）

深圳女與男友吵架 割爛16萬元愛馬仕包洩憤 結局令人傻眼

2023-11-02 09:30

超人氣

更多 >
退休換小房？新家有這五特點生活更方便

退休換小房？新家有這五特點生活更方便
史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈

史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈
便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂

便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂
好市多有機熟蛋用來方便 但為何能保存兩個月？

好市多有機熟蛋用來方便 但為何能保存兩個月？
BBC：美40年來首度動用納稅人錢 悄然助台全面武裝

BBC：美40年來首度動用納稅人錢 悄然助台全面武裝