昔日足壇「美女老總」、前河南省足協主席楊楠被立案調查

前河南省足球協會主席楊楠有重大犯罪嫌疑被立案調查。(取材自正觀新聞)

據足球 報報導，在近日舉行的河南 省足球協會全體執委會上，宣布了前河南省足球協會主席楊楠有重大犯罪嫌疑被立案調查，並免去其在河南足協的職務。

九派新聞報導，今年48歲的楊楠是中國足壇最早的「美女老總」。在2001年，當時26歲的她已出任建業俱樂部（2023年改名為「河南足球俱樂部」）總經理。任職期間，楊楠通過一系列開拓式運作逐漸改變了建業俱樂部的平民印象，增強了俱樂部在國內足壇的影響力。

報導指出，從2005年10月開始，楊楠暫離足壇一年，擔任建業集團採購部經理。建業成功沖超後，楊楠再度擔任建業俱樂部總經理。

據報導，楊楠在建業集團任職20年，除了總經理外還擔任過俱樂部的副董事長。2008年，楊楠受足協委託，作為中國足球俱樂部的代表，向日本 俱樂部介紹經驗。

2011年底，楊楠接任河南建業足球事業發展基金會理事長一職，從事足球公益事業。2019年，楊楠還當選中國足協執委。

2019年，楊楠當選中國足協執委。