東北暴雪 多地降雪量逾40毫米 哈爾濱全城停課1天

圖為哈爾濱市區6日上午清雪車正在城市主幹道忙著清雪。（中新社）

受強冷空氣影響，中國東北地區迎來首場強降雪 ，內蒙古和東北地區出現大到暴雪，局地降雪量有破歷史同期極值的可能。目前東北多地已採取停課、停航、停運等措施。

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這次寒流過程已經從遼寧省西部地區開始，瀋陽鐵路局臨時停駛調整部分客運列車。哈爾濱市5日晚宣布，主城的中小學、幼兒園及校外培訓機構停課一天，遼寧朝陽6日全市中小學幼兒園停課一天，吉林長春市6日中小學校由線下授課改為線上授課，學生居家上課。

受強冷空氣影響，內蒙古東部和東北部分地區於5日夜間至6日出現強降雪天氣，多地氣象部門發布暴雪預警，部分地區寒潮、暴雪、大風、強對流四預警齊發，緊急通知停課、停駛、停航。東北地區多趟列車因雨雪停運。

此外，受強降雪影響，內蒙古、吉林、黑龍江、遼寧等地高速公路部分路段道路結冰、積雪風險高；同時公眾還需防範低能見度對交通出行的不利影響。

另據新華社報導，黑龍江省氣象台發布暴雪紅色預警信號：11月5日夜間至6日夜間，哈爾濱、佳木斯、雙鴨山、七台河、雞西、牡丹江過程累計降雪量為20～ 40毫米，其中牡丹江、雞西、雙鴨山、七台河的局部地區可達40毫米以上。6日凌晨至下午，哈爾濱、雞西、牡丹江部分地區先後出現凍雨。

澎湃新聞報導，中國中央氣象台首席預報員方翀表示，這次降雪強度總體是非常強的，局部地區會有特大暴雪，尤其是黑龍江東南部，雨雪量可能會突破歷史同期極值，所以極端性是相當強的。