粵童走路上學也要戴頭盔挨批 官方：過於嚴格 已要求整改

網傳視頻顯示，在角尾鄉中心小學校門口，幾十名學生走路時紛紛戴著頭盔。（取材自央廣網）

廣東省湛江市徐聞縣角尾鄉中心小學要求所有學生戴頭盔上下學，網友稱「連走路、坐小車的也要戴。」徐聞縣教育局 辦公室人員對此表示，「戴頭盔進校園」是市裡的統一要求，要求對象是乘坐摩托車或者電動車 往返學校的學生以及接送的家長。該校在推廣過程中要求過於嚴格，教育局已通知學校進行整改。

央廣網報導，網傳相關視頻顯示，在角尾鄉中心小學校門口，陸續有學生佩戴頭盔走出校門。幾十名學生走路時紛紛戴著頭盔，僅一名學生將頭盔拿在手上，且視頻中沒有出現摩托車、電動車。

有網友猜測學校要求統一購買頭盔，該名工作人員說，此說法失實，「學校不可能統一採購頭盔。」

據報導，徐聞縣教育局辦公室有關工作人員回應，「帶頭盔進校園」是湛江市教育局的統一要求。乘坐電動車、摩托車出行時，學生及家長應做好「一盔一戴」、「一人一帽」，進校時則應把頭盔與書包同時帶進教室。有的學校還為此設置頭盔專區，專門用來存放學生的頭盔。

該政策已實行一個多月，旨在增強學生及家長的交通安全意識，倡導安全文明出行，「對走路、坐小車的學生不作要求。」

徐聞縣教育局辦公室有關工作人員表示，教育局已和校方溝通，要求校方進行整改，後期繼續完善相關措施，避免「走路、坐小車上下學需要頭盔」的情況再次發生。