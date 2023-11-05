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才說「要當榜樣」…全紅嬋師徒遭舉報 騎車沒戴頭盔

中國新聞組／北京5日電
陳若琳全紅嬋師徒2人騎車沒戴頭盔，引起熱議。(取材自微博)
陳若琳全紅嬋師徒2人騎車沒戴頭盔，引起熱議。(取材自微博)

跳水奧運冠軍陳若琳剛被官宣進京擔任國家隊正編教練的「高升」消息沒幾天，就傳出被網民舉報她騎電動車載弟子全紅嬋，兩位奧運冠軍全程未佩戴頭盔（安全帽） ，引發爭議。有網民諷「真是另類師徒情深」，並扒出全紅嬋曾在採訪中說「成名後需要注意自己的行為和形象，充當正面榜樣」來對照。也有人認為舉報者另有目的。

影音來源：YouTube

騰訊新聞報導，全紅嬋日前到廣東河源進行線上直播商業活動，全紅嬋回到北京之後，她的教練陳若琳親自騎著電動車來接她，這一幕被行人拍到；兩人身為公眾人物，卻偏偏沒有守交通規則配戴頭盔，遭網民實名舉報。

原本此次事件僅是小事，但考慮到陳若琳和全紅嬋都是公眾人物，還是奧運冠軍級別的人物，為此她們的行為會有一定影響力，得到網友批評並不奇怪；但也有人認為，騎電動車沒戴頭盔可沒有上升到違法犯罪的程度，外界對陳若琳和全紅嬋的評價沒必要如此苛刻。

港媒報導指出，也有網民認為，覺得兩人十分接地氣，出行沒有豪車接送，非常的平民化、應該要讚揚，不過也中肯表示，兩人在公共場合的行為都應該更加謹慎，特別是在這樣的安全問題上，因此他們的行為標準自然要比普通人更高一些。

根據交通法規定，行人、乘車人不佩戴頭盔的會被警告或者人民幣5元以上50元以下罰款，而如果駕駛摩托車不戴頭盔，將受到記2分，罰款人民幣200元（約27.4美元）的處罰。

陳若琳全紅嬋被舉報。(微博截圖)
陳若琳全紅嬋被舉報。(微博截圖)

電動車 奧運 北京

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