浙江美女律師當街遭男子持榔頭襲擊 警：嫌犯是對方當事人

附近保安和路過市民紛紛見義勇為，將行兇男子按倒在地。（取材自新黃河）

浙江一律師事務所的婁姓女律師昨天參加完桐鄉市人民法院一民事案件庭審代理活動，剛步出法院，就在街頭遭對方當事人曹某某襲擊，持榔頭猛敲其頭部，多名路人及附近保安見狀，紛紛見義勇為搶下榔頭，當場將曹某某按倒在地，過程中，曹某某及兩名路人受傷。目前曹某某已被警方控制，女律則因頭部多處骨折，腦部受傷，仍在ICU救治。

據新黃河報導，11月2日，一段男子在街頭持械襲擊女子的視頻在網上傳播，事發地為浙江嘉興桐鄉市人民法院附近。浙江六和律師事務所負責人後來證實，事件中被襲擊者是他們律所的女律師婁某某，事發前她剛剛參加完桐鄉市人民法院一民事案件庭審代理活動，而襲擊者就是該民事案件對方當事人曹某某。

視頻顯示，一銀行門口街頭路邊，女律師發現對方不斷靠近，往前跑躲避，男子追上去，高舉手中械具不斷往女子頭部砸去。女子一邊抱頭一邊躲避，但被男子抓住衣領無法逃脫。一位大叔騎車經過見狀，停車撲向行兇男子，並搶奪其手中械具。

事發現場。（視頻截圖）

附近保安和路過市民也紛紛上前協助，其中一位男子從路邊撿起一塊停車標識鐵牌往行兇男子頭上砸了一下，再箍住對方的脖子，與大夥一起將行兇男子按倒在地。被襲擊的女子坐在地上血泊中，路過市民幫她簡單包紮了頭部，身旁則是一把帶血的榔頭。

11月2日晚，浙江桐鄉公安發布警情通報指出，11月2日16時44分許，桐鄉市梧桐街道振興東路上發生一起持械傷人案，附近群眾與趕到現場的民警，迅速將嫌疑人控制。經初步調查，犯罪嫌疑人曹某某（男，36歲，河南 籍）因糾紛，持械將婁某某打傷，多名群眾主動制止曹某某行兇。其間，沈某某、張某某也受傷。經醫院救治，傷者均無生命危險。案件正進一步偵辦。

網傳婁姓女律師照片。（取材自上游新聞／六和律師事務所官網截圖）

婁律師所屬律師事務所也發布內部緊急通報稱：律所合夥人婁律師2日下午在桐鄉市人民法院參加一民事案件庭審代理活動結束後，遭該案對方當事人曹某某尾隨攜榔頭襲擊，造成婁律師頭部多處骨折，目前在桐鄉市第一人民醫院ICU救治，病情尚穩定。但因是腦部受傷，下一步治療需根據近兩天的觀察決定。11月3日再發布嚴正聲明稱，省市兩級律協已啟動維權機制。

據澎湃新聞報導，桐鄉市司法局人員表示，此次行兇傷人事件的曹某某定居在嘉興秀洲區，該民事案件是初次開庭審理，尚未宣判，與受害律師是初次見面。

視頻中撿起停車標識鐵牌砸行兇男子的是一位外賣小哥，目前，該外賣小哥因參與見義勇為已獲得公司獎勵。