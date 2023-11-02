挖呀挖 河南周口藥田遭哄搶 園主坐地哭 警拿喇叭喊才趕走村民

邱先生母親哭喊，也未能攔下村民哄搶白朮。(取材自觀察者網 /萬女士供圖)

近日，網傳「河南 周口一中藥種植合作社遭人哄搶，種植園主坐地痛哭」，引發網友熱議。河南周口萬女士家包了很多土地種植藥材白朮，正值收割季節，雇用了20多個人在田地兩側看著，但仍舊攔不住前來地裡哄搶的村民，報警了，警察拿喇叭喊，這些村民才走。

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觀察者網報導，萬女士10月31日稱，包地前幾年一直在賠錢，就今年有了起色，還被這樣哄搶，最後報了警，警察拿喇叭喊，這些村民才被驅趕走。

白朮是民眾常用的中藥材。(取材自百度百科)

另據華商報大風新聞報導，有網友10月31日在某短片平台爆料稱，親戚家的承包土地種植的藥田遭人哄搶，「雇了二、三十個人，都擋不住」。影片中，不少群眾提著桶，拿著工具在田裡挖掘。

另一段影片中，有一位女子坐在田裡痛聲哭喊，表示自己田裡的藥材被哄搶。周圍不少人走動，但對該女子無人理睬。該網友稱，已報警，警方到場驅趕，哄搶者才離開，「他們都是附近村民，民警前腳剛走，他們後腳就會回來」。

據報導，事發地位於周口馮塘鄉。種植園相關負責人邱先生11月1日表示，10月31日，他們正在收種植的35畝白朮，由於附近常有村民來偷，故專門雇用了20多人在田地兩側看護。

邱先生說，收白朮往往先用犁地機進行第一輪收取，「不僅能將土地中的白朮翻至地面，還能收60%左右的藥材。剩下的40%會使用機器進行2次收取。」事發時，他們在第2輪收取15畝藥材時，機器出現了故障。在田邊的村民隨即上前，對來不及收的20畝地藥材進行哄搶。「我們想阻攔，根本攔不住。」

他說，該種植園連續3年因受災至減產30%至50%，且由於行情不好，一直虧本。今年行情好，原以為會賺不少錢，結果遭遇哄搶，讓他們損失20萬元(人民幣，約2.7萬美元)左右。

「先報警的不是我們。」邱先生說，他們雇人制止哄搶的村民，第一時間並沒有想到報案。在攔住幾名帶頭的村民後，對方稱他們造成其受傷，故選擇報警，「他們搶我們家種植的藥材，還要報警…」