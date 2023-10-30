旅客向引擎扔硬幣 害南航誤點3小時

最初披露此事網友所發布的照片。（取材自極目新聞）

有航空博主爆料稱，日前南航CZ3121（廣州-北京 大興）航班因疑似有人向發動機投擲硬幣，導致飛機延誤3.5小時起飛；廣州白雲機場警方證實接到相關報案，涉事旅客已被機場公安帶走配合調查，南航回應稱，該航班延誤是旅客原因。

影音來源：YouTube

極目新聞報導，有網友在社交平台發帖稱，自己乘坐的是當天從廣州飛北京航班，原計畫上午10時起飛，結果登機時遇到有人扔硬幣，發動機需全面檢查，導致航班延誤。他在發布的網帖中提到：「當時乘務員一遍遍問誰丟了硬幣，再後來警察也上來了，問誰扔的硬幣，沒人承認之後繼續升級，機長廣播要求乘客配合調查。有乘客出去跟警察反映情況，後來有人被請出去。」

為確保飛行安全，公司決定推遲起飛，對飛機開展全面檢查，在確保未發現其他隱患後，航班於下午1時29分起飛，於下午4時安全抵達目的地，整整延誤3小時5分鐘。

據報導，北京大興機場客服人員表示，南航CZ3121次航班確實出現延誤，南航客服工作人員則稱，系統顯示，CZ3121次航班出現延誤是旅客原因，但他們也查詢不到詳細情況。