「鼻吸能量棒」侵侵校園 有小學生上癮 專家：危害超想像

網上許多商家售賣「鼻吸能量棒」。(取材自中新網)

「上學前吸一口，下課後吸一口」，繼蘿蔔刀之後，近期，一種名為「鼻吸能量棒」的東西在學生中流行開來。其外形像一根棒狀的塑料管，裡面多是樟腦、薄荷等成分，被商家宣稱「純凈無毒」。但專家指出，這類物品危害超乎想像。

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中國新聞網報導，近期，天津兩名小學生帶著「鼻吸能量棒」來到超市，要求老闆進貨，並稱這種東西「倍兒上癮」，還有薄荷、西瓜等多種口味。事情被報導後，引發大眾的關注。

與此同時，有家長在社交平台表示，現在學生之間很流行「鼻吸能量棒」，「有學生已經上癮，離都離不開。」由於產品裡含有樟腦等成分，也讓這位家長擔憂，是否會對身體有害。從網友反饋看，目前這種「鼻吸能量棒」已在多地中小學學生群體中出現。

在電商平台搜索可發現，不少線上商家在售賣這種「鼻吸能量棒」，價格多在幾元至幾十元之間，部分產品月銷量已達上千件。

從商家宣傳看，產品主要由薄荷腦、冰片、植物精油等成分構成，氣味多樣，有些產品還加入了多種烈酒成分，以吸引消費者購買。一些商家還在介紹時稱，適合上課提神時使用。從消費者評價看，不少學生為此購入，還有家長給孩子買來玩。

商家宣稱的「安全無毒」，是真的嗎？有中學生透露，同學直接把產品放進鼻孔裡吸，這又是否會對鼻腔造成傷害？北京 大學人民醫院耳鼻咽喉科主任醫師邢志敏表示，將「鼻吸能量棒」插進鼻孔裡，這種行為是完全不正確的，「生活中，不能隨便往鼻孔裡塞這類東西，一是有細菌，二是也會破壞鼻黏膜。」

一些地方禁毒辦微信 公眾號也專門發布文章稱，鼻吸上癮這個動作，危害超乎想像。對於人格三觀尚未成熟的青少年，這種行為可能降低他們對毒品 的防範心理，使他們更易落入涉毒陷阱。「以吸食K粉為例，K粉透過鼻子吸入，極易引起呼吸道感染。長期吸食K粉，會引起支氣管及喉肌攣縮，呼吸道分泌物增多而不能及時排出，誘發呼吸抑制，病變嚴重者會出現呼吸暫停引起死亡的現象。」

另有專家指出，「鼻吸棒」中的樟腦和薄荷雖然是天然成分，但樟腦長期或大量吸入會導致神經系統損傷、肝臟損傷、呼吸困難、惡心嘔吐等。