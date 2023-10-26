肺癌晚期男索討數百萬工程款 陝西山陽交通局：沒錢

兩年來，龔先生及家人多次前往山陽縣交通運輸局及其下屬縣交通運輸發展中心討要工程款。（取材自上游新聞）

2021年，陜西商洛山陽縣龔先生承包陜西山陽縣交通運輸局總價770餘萬元（人民幣，下同）工程，當年底完成驗收，但兩年過去，對方仍以「沒錢」為由未支付工程款。造成他和多名親屬被列入失信名單，公司帳戶被凍結，大量民工工資無法支付，他也有家難回，還檢查出罹患肺癌晚期。他說，臨死前必須討回工程款，「我不能對不起那些信任過我、幫助過我的人。」

上游新聞報導，龔先生今年53歲，有30多年參與道路工程項目施工的經驗。2021年，因考量利潤 薄，原本不想承包這項工程，但在別人以「有人承諾，工程結束後，資金能馬上結算支付，希望幫忙」規勸下，他還是承包了陜西山陽縣交通運輸局及其下屬單位縣交通運輸發展中心7個工程項目，合同總價770餘萬元。

龔先生施工的7個工程項目中，最晚竣工驗收的是在2021年12月31日。然而，工程全部竣工驗收後，龔先生卻沒有收到任何工程款。他曾多次向山陽縣交通運輸局及其下屬單位縣交通運輸發展中心催要工程款，但多名負責人回覆稱，單位財政緊張，正積極籌措，讓等待。

陜西山陽縣交通運輸發展中心以財政非常困難未由，兩年未支付工程款。（取材自上游新聞）

這讓龔先生十分氣憤，今年6月將此情況向有關部委反映，相關部門以「督辦」方式，要求山陽縣交通運輸局調查。文件顯示，山陽縣交通運輸局成立聯合調查組調查後給出處理意見：由於我縣財政資金緊缺，工程款缺口巨大，目前我局正與縣財政局溝通，積極向縣政府申請建設資金，待資金到位後及時支付其工程款。

見到龔先生家人，山陽縣交通運輸局有關人士還皺起了眉頭稱，「現在確實沒錢，哎，沒錢，確實是個麻煩事……」

龔先生提供的合同顯示，這些工程分別為當地的路面修補、邊坡治理及綠化工程。陜西新鑫堯建設工程有限公司法定代表人是龔先生的女兒。

龔先生和多名工人說，當時這些工程項目時間緊，任務重，為了趕進度，公司緊急招來大量工人和物資，他幾乎投入了自己全部資金和融資 款。工人常要冒雨在山坡上搞綠化、修補邊坡，輪班、加班是常有的事情，目的就是為了趕工期，保質保量完成工程。

目前，此事已經形成「三角債」。山陽縣交通運輸局及其下屬的縣交通運輸發展中心拖欠龔先生所屬公司工程款，龔先生欠著融資方、設備商、材料商的錢。龔先生粗略計算，因該工程，他在外欠款約500餘萬元。

「我原來也是有好幾輛越野車的人，因為這事，全賣了，就是為了填這個窟窿。」龔先生說。因該工程墊資數額太多，且沒有回流，導致公司現金流出現問題，他還欠著百萬級的融資款，工程款拖欠兩年致利息不斷攀升，為償還融資利息，他的家人都被發動起來通過網路貸款 支付融資利息。目前，包括他、女兒、女婿、侄子等人已經被法院拉入失信人員名單。

「我覺得我對不起家裡人，對不起給我借錢，信任我的朋友。」龔先生說，他原本還可以通過法院訴訟等方式維護自己的權益，但他被查出了肺癌晚期，「醫師說，我隨時可能就不在了。我不在了沒什麽，最起碼要把欠人的錢還了，我知道他們不容易，我不能留遺憾。」

山陽縣交通運輸局有關人士告訴龔先生家人，現在當地有多個政府項目都存在沒錢支付的情況，希望龔先生能理解，也正是考慮到龔先生身體原因，他們也在積極想辦法。「如果能給你們個百十萬，你們就先拿著，先看病，到了明年再說……」

對此，龔先生並不認可，他說，即使錢款到公司帳，他們也拿不走一分錢。材料商和設備商早已通過法院將他的公司帳戶凍結，他要拿到這筆錢還必須先交稅，「我現在連交稅票的錢都湊不到。」

近期，龔先生再次致電山陽縣交通運輸局有關負責人，對方再次回覆稱，錢到了，馬上會通知他。龔先生說，他也不知道還能等多久。