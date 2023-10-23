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河南執法人員偷高粱被無人機抓到 地方一度說是誤會

中國新聞組／北京23日電
疑似執法者和採收紅高粱者發現無人機。（視頻截圖）
疑似執法者和採收紅高粱者發現無人機。（視頻截圖）

河南信陽固始縣三河尖鎮，近日傳有執法人員帶人偷高粱，並被無人機拍下。經公安機關調查核實，是三河尖鎮綜合行政執法大隊工作人員殷某（視頻中身著制服人員）、三淮村村民張某到高粱地盜剪高粱穗。

來源：YouTube

極目新聞報導，網路視頻顯示，一名身穿執法人員制服的男子站在一片成熟的高粱地邊，一名女子在收高粱，兩人發現天上有無人機後，立即停止行動；現場當時停著兩輛車，一輛車身印有「巡邏」字樣的車子先離開，制服男子隨後發動另一輛車，車輛後備廂裝著多個袋子。視頻發布者稱，事發地點位於河南信陽固始縣三河尖鎮。

相關人員發現無人機後離開。（視頻截圖）
相關人員發現無人機後離開。（視頻截圖）

央廣網報導，三河尖鎮政府工作人員先是回應稱，是鎮上安排的巡邏人員，制止群眾掐高粱穗的行為時被無人機拍了下來，引起誤會。

後經公安機關調查核實，是三河尖鎮綜合行政執法大隊工作人員殷某、三淮村村民張某到高粱地盜剪高粱穗。

河南固始通報「疑似有執法人員帶人偷紅高粱」。（取材自微博）
河南固始通報「疑似有執法人員帶人偷紅高粱」。（取材自微博）

目前，公安機關已對殷某、張某依法行政拘留。下一步，三河尖鎮紀委將對涉案黨員幹部嚴肅追責問責，依法依規處置。

對此，網民紛紛評論「剛才還在微博闢謠，現在又承認，絕了」、「調查一下是不是有人包庇」、「官員偷農民，公信力就是這麼沒的」、「又是河南，所以是誰固執的給地域歧視機會？」

河南 歧視 微博

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