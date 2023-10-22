四川高校生抓流浪狗回宿舍 「剝皮+肢解」宰來吃

四川高校學生在宿舍虐殺流浪狗。（取材自微博）

中國多地近來傳出不少狗咬傷人事件，而四川竟有兩名高校生反過來「人咬狗」，他們把流浪狗帶回學校宿舍宰殺後，還把狗剝皮切塊吃掉，嚇壞同住室友。校方接獲通報後表示，已經報警，並給予兩名涉案學生留校察看處分。

綜合極目新聞與網易新聞報導，一段「宿舍地上擺放動物屍塊」影片近日在網路上流傳，網友爆料，影片拍攝於四川科技職業學院宿舍，有兩名學生會引誘流浪狗回宿舍，然後在衛生間進行屠宰。

影片中可看到小狗不是被綁起來宰殺，就是已經被剝皮分屍，內臟、四肢都被切成塊狀，且清洗得乾乾淨淨，很可能是準備用來吃的。

宿舍內殺狗。（視頻截圖）

爆料網友稱，與殺狗學生同寢室的室友被嚇到不敢回去住，並通報校方，還遭殺狗人威脅要打他。

四川科技職業學院的工作人員表示，影片中涉嫌屠宰小狗的人確實為該校學生，校方與警方都已介入調查，並給予兩名學生留校察看處分。

此事件引起網路上熱議，多數人表示涉案學生已違法，有人批評學校處分太輕，理應讓他們退學。也有人反思，近來多起狗咬人事件，大家都在譴責流浪狗，卻沒有人反省人的可怕，很多問題出在人，而非流浪狗。也有人說，那兩名學生可能來自農村，在那裡殺狗來吃是很常見的事。