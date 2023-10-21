青島啤酒「加尿不加價」？ 傳員工在原料倉小便 事件驚人轉折

青島啤酒疑似被工人爬進原料倉小便，但事件出現轉折。（取材自大皖新聞）

網上流傳一段令人作嘔的視頻，發布者稱拍攝地在青島啤酒三廠，1工人爬進原料倉疑似小便，讓全網炸鍋，怒批青島啤酒竟「拿尿釀酒」，嘲諷「加尿不加價」、「一泡尿，尿黃了一個企業」。青島啤酒三廠相關負責人一度稱視頻是P圖，引來撻伐後又改口稱已報警。山東平度市市場監管局已封存該原料，並成立調查小組後，事件在21日出現驚人轉折。

綜合媒體報導，青島啤酒涉事工廠據稱是「亞洲單體規模最大、生產效率最高的世界級智慧化工廠」。視頻中，一名身穿藍色工作服的員工，站在裝滿小麥的原料倉內，對著倉壁小便。

面對網友的質疑，青島啤酒三廠相關負責人一度表示，單憑網路截圖暫不能確定就是青啤酒三廠，目前廠裡正對網路傳聞進行調查，「因為像素太低，沒法確認，現在做照片的技術很高明的」。

隨後，青島啤酒方面發布聲明稱，目前該批麥芽已經全部封存，公安機關也介入調查。青島平度市市監局工作人員稱，該事件影響惡劣，市裡正統一調度調查中。

但有網友質疑沒發現的、喝進肚子裡的可能還有好多批。還有網友表示，「一泡尿毀了幾十億，這工人真的坑」、「喝酒的和不喝酒的看了都沉默了」、「不懂就問：啤酒本身是屬於尿黃色的嗎？」

也有網友質疑，影片拍攝角度像是事先準備好後的拍攝，該工人還故意避開鏡頭小便，似知有人拍攝，懷疑是商業競爭的惡意陷害，呼籲相關單位仔細調查。

不過事情在21日出現驚人轉折。據上海第一財經獨家報導，知情人士透露，根據初步調查，影片拍攝場地並非網上謠傳的在青島啤酒原料倉庫，應為某物流承運商的運輸車輛車廂。

報導還稱，網傳涉事人員也非青島啤酒的員工，而是外包勞務合作公司的裝卸工，但影片拍攝動機尚不清楚。

據了解，近五年來，青島啤酒三廠經歷了多次升級，年產能從2018年的75萬千升躍升至2022年的120萬千升，躋身世界級工廠，據稱「是亞洲單體規模最大、生產效率最高的世界級智慧化工廠」。

不僅是產能，青島啤酒還試圖將青島啤酒三廠打造成深化數位轉型的「智造高地」。2023年5月，青島啤酒在青島啤酒智慧產業園區舉行120千萬公升啤酒擴建工程完工儀式暨25萬噸高階麥芽原料基地擴建工程開工儀式。園區內，青島啤酒三廠是龍頭，目前集聚了11家產業鏈配套企業，本地產業鏈配套率達到80%，「是全球全產業鏈規模最大的群聚化、智慧化、花園式的產業園區」。