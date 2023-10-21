中國恒大紐約債務破產聆訊 將延期

中國恒大20日在港交所公告指，公司基於修改重組條款，若干聆訊取消、延期或無限期延期。（路透）

深陷債務危機的中國恒大20日在港交所公告指，基於公司目前情況及債權人要求，公司正在修改擬議債務重組 的條款，原訂於10月25日由紐約南區美國破產法院審理的境外債務重組協議安排聆訊將延期，其他債務重組聆訊全部取消、無限延期。

與此同時，據路透最新引述知情人士透露，針對碧桂園 未償還1500萬美元(約205萬人民幣)票息，債權人正尋求與該公司及其顧問進行緊急談判。報導指出，已有兩家債權人團體尋求該公司潛在債務重組方案進行討論，其中一家主要團體由國際投資者和基金經理投資者組成，持有碧桂園約20億美元境外債，接近任命投行Moelis或PJT為財務顧問。

中國恒大集團 主席許家印因涉嫌違法犯罪，於9月底被警方帶走，依法採取強制措施，被視為官方已決定對製造「麻煩」的商業大老出手，但也直接衝擊到中國恒大的債務重組進程。此前恒大原定於25日、26日召開的債權人會議突然取消，公司也未提及是否再度召開。

同時，碧桂園一周兩度公開創始人楊國強行程，緊急闢謠楊國強、楊惠妍父女離境謠言。新京報貝殼財經報導，今年3月交棒的楊國強罕見露面，近期卻兩度現身。有業內人士表示，當前碧桂園面臨經營壓力，頻繁對謠言作出回應或為避免壓力進一步加碼，為其目前推進的債務重組、保交樓等工作造成阻礙。