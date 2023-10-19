我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自助選購也要收小費 民調：三分之二消費者反感

Fed兩周後會升息？只剩1/4分析師說YES 且降息要等更久

「大熊貓第一縣」獵捕保育小熊貓、金絲猴 多人被判刑

中國新聞組／北京19日電
警方查獲的川金絲猴。（取材自南方都市報／雅安警方供圖）
警方查獲的川金絲猴。（取材自南方都市報／雅安警方供圖）

中國最高法院日前發布十件國家公園司法保護典型案例，其中包含有人在大熊貓國家公園內，獵捕國家保護野生動物小熊貓、金絲猴賣給民營動物園，涉及危害珍貴、瀕危野生動物刑事附帶民事公益訴訟案，多人也因此被判刑。

澎湃新聞報導，本案案發地之一的四川省綿陽市平武縣，是大熊貓國家公園的核心區，素有「天下大熊貓第一縣」的美譽。

自2019年以來，被告李某華多次聯繫被告人龍某軍獵捕野生小熊貓活體。2019年至2020年4月期間，龍某軍將自己捕獲的野生小熊貓活體15隻賣給李某華及被告李某秋（李某華之子）；李某華父子將其中14隻運至山東萊州、江蘇南京等地，向被告劉某甲出售2隻，向其他三名動物園經營者（另案處理）共出售10隻，非法獲利29萬（人民幣，下同）。

自2020年4月以來，李某華父子到四川省平武縣鎖江羌族鄉從被告人馬某曹處收購金絲猴活體18隻；其中13隻，由李某華父子二人雇用被告人張某華、劉某乙運送至安徽銅陵出售給經營動物園的被告徐某珍、沈某等人，非法獲利56萬。

經鑑定，案涉小熊貓均為國家二級保護野生動物，單隻價值為4萬；金絲猴均為川金絲猴，是國家一級保護野生動物，單隻價值為50萬。

雅安市人民檢察院以危害珍貴、瀕危野生動物罪對李某華等11人提起公訴，並提起附帶民事公益訴訟，訴請李某華、李某秋、劉某甲、龍某軍賠償死亡的野生小熊貓11隻公益賠償金共44萬，李某華、李某秋、馬某曹賠償死亡的野生金絲猴1隻公益賠償金50萬。

四川省雅安市中級人民法院審理認為，李某華等人非法獵捕、出售、收購、運輸國家重點保護的珍貴、瀕危野生動物的行為，均構成危害珍貴、瀕危野生動物罪。

其中李某華、李某秋非法收購、運輸、出售國家一級保護野生動物川金絲猴18隻，國家二級保護野生動物小熊貓18隻，野生動物價值共972萬元，屬情節特別嚴重，綜合考慮李某華具有累犯、坦白等情形，李某秋具有立功等情節，判處李某華有期徒刑14年併處罰金50萬、李某秋有期徒刑八年併處罰金30萬。

動物園

上一則

挑戰水下珠峰 曾說：做好回不來的準備 「孤勇者」最後的身影

下一則

反送中示威中槍港青 遭判囚47個月

延伸閱讀

亞城動物園4熊貓 預計明年返中國

亞城動物園4熊貓 預計明年返中國
開業40年 熊貓快餐首推出甜點

開業40年 熊貓快餐首推出甜點
大熊貓再見 或再也不見？中美關係緊張 熊貓外交恐終結…國家動物園認命

大熊貓再見 或再也不見？中美關係緊張 熊貓外交恐終結…國家動物園認命
華盛頓動物園為3隻熊貓辦告別派對 遊客體驗穿漢服、畫臉譜

華盛頓動物園為3隻熊貓辦告別派對 遊客體驗穿漢服、畫臉譜

熱門新聞

乳牛貓一起烤火，但其中一隻好像不太一樣。(圖取自新浪網)

4隻乳牛貓烤火取暖「有臥底」網笑：不仔細看真沒發現

2023-10-16 13:55
雙開冰箱門

杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？

2023-10-12 08:30
（取自X平台）

北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲

2023-10-13 16:29
中以混血女孩諾娃(左)與母親。12日天滿26歲的諾娃，本月7日遭哈瑪斯擄走。(截自鳳凰衛視)

被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙

2023-10-12 11:03
(取自微博)

腎挫裂、肋骨骨折…猛犬撕咬2歲童 視頻慘不忍睹

2023-10-16 13:44
加拿大一架巡邏機14日執行聯合國任務期間遭解放軍戰鬥機近距離攔截，加媒環球新聞（Global News）當時就在這架加拿大軍機隨行採訪。（截自YouTube@Global News）

加拿大軍機遭解放軍機近距離攔截 中國：滋事挑釁

2023-10-17 13:02

超人氣

更多 >
紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆

紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆
30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332

30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332
美名校學生團體挺巴勒斯坦 三學生領袖被律師事務所取消錄取

美名校學生團體挺巴勒斯坦 三學生領袖被律師事務所取消錄取
2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄

2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄
劉亦菲穿禮服配洞洞鞋 網友譏「像踩便便一樣」

劉亦菲穿禮服配洞洞鞋 網友譏「像踩便便一樣」