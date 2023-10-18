撕咬成都2歲女童40秒 惡犬、主人被控制

事發現場。(視頻截圖)

成都2歲女童16日在小區內被惡犬撕咬傷40秒致骨折腎挫裂，事件持續引發關注。據成都崇州市聯合調查工作小組通報，涉事羅威納犬及主人唐某均已被找到，唐某被採取刑事強制措施。唐姓狗主並非涉事社區業主，自稱狗是從家裡偷跑出來的。

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上游新聞報導，受傷女童當天轉往華西醫院接受進一步救治，目前生命徵象穩定。醫生介紹，女孩身上有20多處撕咬傷，最長的有八厘米，「如果現在做手術去探查右腎臟，丟腎的機率非常高，所以最優的選擇是保守治療」。

女童母親鄧女士表示，因為女孩全身多處受傷，擔心醒來無法承受疼痛，目前注射了鎮定劑。目前，物業方面墊付前期醫療費 ，而他們也在為後續高昂的手術費用擔心。

事發現場。(視頻截圖)

據報導，多名涉事社區業主對女童遭遇表示痛心憤慨，還稱小區內經常有人遛狗不牽繩，今年6月出現過一次傷人情況，反饋給物業後對方稱加強監管，但仍出現悲劇。

報導指出，事發當天8時2分35秒，鄧女士牽著女兒走出大樓，準備送女兒去幼兒園上學。看見黑狗，她下意識將女兒提起護在身後，但無濟於事，最後黑狗咬住女童身子並拖至草坪，時間持續約40秒。

根據官方通報，經查明，16日7時20分，兩隻涉事犬隻竄入事發小區，8時許發生傷人事件。8時20分，涉事白色拉布拉多犬於現場捕獲，21時許犬隻主人賈某到案。22時許，傷人黑色羅威納犬被捕獲。10月17日3時許，羅威納犬主人唐某到案。

小區業主劉女士稱，她曾多次給物業反映小區內遛狗不牽繩現象，而且在今年4月和6月都發生過狗傷人情況，「最近一次是6月份，當時有小孩被狗咬了，派出所也介入了」。

報導說，一名知情人士17日透露，目前該案由崇州市公安局刑事偵查部門辦理。涉事羅威納犬於今年7月打了狂犬疫苗 ，「沒有狂犬病。犬主並非恒大 西辰綠洲小區業主，是隔壁小區的。平時狗養在院子裡，狗是偷跑出來的」。