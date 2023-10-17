中國發紅頭文件 通緝緬北2擁中國籍電詐犯高官 被佤邦政府撤職

犯罪嫌疑人肖岩塊（何春田）。（取材自央視新聞用戶端）

緬北自治政權佤邦電詐橫行，中國警方近日發紅頭文件通緝 兩名電詐頭目陳岩板肖岩塊，兩人在緬甸 撣邦第二特區分任建設部長及縣長。在中國通緝施壓下，佤邦當局分別開除兩人黨軍籍，並撤銷職務。此外，緬甸地方執法部門抓獲2349名電詐疑犯移交中方，為單次移交人數最多。

澎湃新聞報導，指出，有「山寨中國」之稱的佤邦是緬北華人主要聚居地。當地通行中國西南官話方言，可使用人民幣，連基礎設施如電力、移動通訊等也都由中國境內運營商提供。曾探訪佤邦的BBC記者直言：「佤邦感覺更像中國，而不是緬甸」。

犯罪嫌疑人陳岩板（鮑岩板）。（取材自央視新聞用戶端）

澎湃新聞引述知情人士報導，佤邦是緬北詐騙集團 密度最高的幾區之一，首府「電詐園區拔地而起」，連另一常住人口僅3000至4000人、全鎮只有一條小街的勐波，「電詐人員最多時都可達10萬左右」。

報導說，佤邦政府默許電詐行業的存在，當地電詐園區背後通常有軍方30%左右的乾股。

通緝顯示，浙江省杭州市公安局通緝的電詐集團重要頭目陳岩板（又稱鮑岩板），現任緬甸佤邦建設部長；雲南省昆明市公安局通緝的電詐集團重要頭目肖岩塊（又稱何春田），現任緬甸佤邦勐能縣縣長。二人分別在廣東河源市和雲南普洱市有戶籍。

消息人士透露，鮑岩板是佤邦赫赫有名的鮑家四兄弟共同的義子，曾擔任龍潭區區長，後調入佤邦南部軍區擔任獨立團團長。其間，鮑岩板有次帶著警衛連押運毒品，緬政府出動3個師，在多國觀察員的幫助下抓獲了鮑岩板，但佤邦花費巨額資金將鮑岩板贖回，後其擔任佤邦建設部部長。另一人何春田曾是鮑家的大女婿。「他們的中國戶籍原來是準備逃亡中國時使用，誰知這次是作繭自束。」消息人士說。