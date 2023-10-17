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中銀落馬董事長劉連舸 第4任老婆竟是兒子前女友

中國新聞組／即時報導
中共中央紀委痛批中國銀行前董事長劉連舸「道德敗壞」，港媒更直指他娶自己兒子的前女友為第四任妻子。（中新社）
中共中央紀委痛批中國銀行前董事長劉連舸「道德敗壞」，港媒更直指他娶自己兒子的前女友為第四任妻子。（中新社）

中國銀行前黨委書記、董事長劉連舸因涉嫌受賄、違法發放貸款被捕。劉連舸不只貪，在他落馬後中國網上也盛傳他還好色。港媒更指出，劉連舸第四任妻子還是自己兒子的前女友。

據新華社16日報導，劉連舸涉嫌受賄、違法發放貸款一案，由中國國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄、違法發放貸款罪對劉連舸作出逮捕抉定。該案正在進一步辦理中。

劉連舸現年62歲，2019年6月起任中國銀行黨委書記、董事長。進入中行前，劉連舸曾在中國人行工作多年，2007年3月出任中國進出口銀行副行長，後並任行長。2018年6月，劉連舸進入中行擔任行長，次年6月就升任中國銀行黨委書記、董事長。

劉連舸今年3月31日落馬。在中共中央紀委國家監委網站10日7日發布的通報中，劉連舸除被指控大肆違規插手信貸項目、違法發放貸款；違規收受禮品禮金、出入私人會所、接受滑雪和旅遊安排，長期借用管理對象車輛等貪腐行徑外。

通報還指控劉連舸，「道德敗壞，家風不正，對親屬失管失教」。港媒指出，中國對官員違紀表述中的「道德敗壞」，據稱是指擁有三個或以上情婦。財新旗下的「金融一綫觀察」曾報導，早在人行工作期間，就傳出劉連舸經常晚上叫女下屬去辦公室「談心」。

報導稱，劉連舸在進出口銀行時，也有一位人盡皆知、外語很好的「女朋友」。在中行任職時，劉連舸第四度結婚，其第四任妻子據稱還是其「直系親屬的前女友」，曾託他安排工作，此後仍緋聞不斷。港媒直指，所謂「直系親屬的前女友」，就是劉連舸兒子的前女友。

事實上，在劉連舸3月底落馬後，關於劉連舸娶了自己兒子前女友的消息就在中國網上廣泛流傳。部分文章甚至指出，劉連舸第四任妻子其實是自己兒子的未婚妻。

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