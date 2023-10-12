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被恒大欠款30億? 河北滄州銀行爆擠兌 秀現金牆難解恐慌

中國新聞組／北京12日電
滄州銀行排隊取款人潮。(取材自瀟湘晨報)
滄州銀行排隊取款人潮。(取材自瀟湘晨報)

恒大董事會主席許家印近日因涉嫌違法被拘，網傳一份「恒大所欠銀行貸款明細列表」指河北省滄州市的滄州銀行被恒大欠款達30餘億元人民幣（約4.11億美元），引發存戶恐慌，湧進銀行領錢。儘管銀行公告稱欠款僅3.46億元，並在取款室秀出現金牆，仍難解擠兌潮。警方稱網傳列表是謠言，已「拘了不少人」。

來源：YouTube

據界面新聞報導，原滄州銀保監分局鹽山監理小組、鹽山縣地方金融管理辦公室、中國人民銀行鹽山縣支行8日發布聯合公告指出，「針對網上涉及滄州銀行的不實信息，與事實嚴重不符，請廣大金融消費者不信謠，不傳謠」。

銀行擺出大量現金。(取材自瀟湘晨報)
銀行擺出大量現金。(取材自瀟湘晨報)

第一財經報導，有滄州銀行董事會辦公室工作人員對客戶表示，上述公告「好像不太管用」，仍有部分儲戶集中到網點排隊取款。該人士表示，該行具備充分的流動性應對客戶提款需求，但考慮到便利性和利息損失等因素，建議不要集中在當前時點提款。

10日早上，滄州銀行總行門口，有部分儲戶來打探消息。其中一位聞訊趕來的儲戶說：「目前銀行業務一切正常。」

在銀行正門上，滄州市運河區人民政府辦公室張貼了公告，「針對網上涉及滄州銀行的虛假信息，請廣大金融消費者認真辨別，不信謠，不傳謠」。

另外，公告顯示，「滄州銀行已參加存款保險，其所轄全部網點存款直接受到國家法律和存款保險制度的保障。滄州銀行已作出承諾，堅決保障金融消費者的合法權益，有實力、有能力保證廣大金融消費者的資金安全」。

該行一位客戶經理一再強調，「用戶的擔心很正常，但（針對恒大的欠款）就是網路謠言，我們的經營沒有任何問題」。她表示，如果在網路上看到任何（關於恒大的）謠言，歡迎檢舉。

一位公安部門的人士在出示警官證後表示，「已開始陸續拘留謠言散布者，一直到10日凌晨3點，拘留了不少人。」當問及究竟是誰在散布謠言時，對方表示「目前還不便透露」。

據瀟湘晨報報導，「這兩天一直有人來排隊。我們只能讓他們取，也沒有什麼辦法。」滄州銀行一工作人員稱，「實際上（銀行）資金非常充足。」

河北滄州銀行存戶擠兌潮。(取材自微博)
河北滄州銀行存戶擠兌潮。(取材自微博)

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