陝西最大民企破產被查 銅業大亨何金碧傳失聯

邁科集團創始人及董事長何金碧。（取材自百度百科）

中國最大的銅貿易商「邁科集團」去年陷入流動性危機。據外媒披露，集團創始人及董事長何金碧已經失聯。據信何金碧已經被中國警方拘留，並在他的家鄉陝西省接受審問。這是在恆大集團董事長許家印日前被警方帶走後，又一民企高管被查。

ZAKER新聞報導，創立於1993年的西安邁科金屬集團，是中國最大的金屬和礦物貿易公司之一、中國最大的精煉銅進口商，曾位列中國企業500強第168位，也是陜西省最大的民營企業。2021年營收為1598.78億元（人民幣，下同），2022年中國民營企業500強第48位。

邁科之前經手了中國銅進口量的四分之一，因此該集團垮台，對行業影響重大。邁科今年在香港 被荷蘭國際集團（ING Groep）起訴，IGG指控邁科沒有償還1.47億美元的債務。

今年2月17日，邁科集團發布「關於依法化解流動性困難的通告」，承認「多方因素交織下，2022年9月，邁科集團出現了經營性資金困難」，集團已正式向法院提出預重整申請。

何金碧的最近一次露面是今年8月23日。當天，邁科集團與俄羅斯 統一俄羅斯黨社會保守政策中心中國部（統俄黨中國部）、中國海檢產業集團有限公司（中國海檢集團）在西安簽署戰略合作協議，三方準備共同參與俄羅斯與中國友好關系交流領域合作，探索中俄友好系列項目「落地實施」，加大產業投資 和加速產業發展等。

不過，據信何金碧已被警方拘留，並在陝西接受審問，但知情人士沒有說明何金碧被拘留的原因。

「彭博」曾嘗試透過電話、短信聯繫何金碧和其家人，但均未成功；邁科拒絕在電子郵件中對此事發表評論；陝西省公安沒有回覆要求評論的傳真。