我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中領館遭襲擊 簽證處暫時關閉 民眾領簽白跑一趟

舊金山開唱 歌手陳奕迅吐槽「處處喪屍」惹議

陝西最大民企破產被查 銅業大亨何金碧傳失聯

中國新聞組／北京11日電
邁科集團創始人及董事長何金碧。（取材自百度百科）
邁科集團創始人及董事長何金碧。（取材自百度百科）

中國最大的銅貿易商「邁科集團」去年陷入流動性危機。據外媒披露，集團創始人及董事長何金碧已經失聯。據信何金碧已經被中國警方拘留，並在他的家鄉陝西省接受審問。這是在恆大集團董事長許家印日前被警方帶走後，又一民企高管被查。

ZAKER新聞報導，創立於1993年的西安邁科金屬集團，是中國最大的金屬和礦物貿易公司之一、中國最大的精煉銅進口商，曾位列中國企業500強第168位，也是陜西省最大的民營企業。2021年營收為1598.78億元（人民幣，下同），2022年中國民營企業500強第48位。

邁科之前經手了中國銅進口量的四分之一，因此該集團垮台，對行業影響重大。邁科今年在香港被荷蘭國際集團（ING Groep）起訴，IGG指控邁科沒有償還1.47億美元的債務。

今年2月17日，邁科集團發布「關於依法化解流動性困難的通告」，承認「多方因素交織下，2022年9月，邁科集團出現了經營性資金困難」，集團已正式向法院提出預重整申請。

何金碧的最近一次露面是今年8月23日。當天，邁科集團與俄羅斯統一俄羅斯黨社會保守政策中心中國部（統俄黨中國部）、中國海檢產業集團有限公司（中國海檢集團）在西安簽署戰略合作協議，三方準備共同參與俄羅斯與中國友好關系交流領域合作，探索中俄友好系列項目「落地實施」，加大產業投資和加速產業發展等。

不過，據信何金碧已被警方拘留，並在陝西接受審問，但知情人士沒有說明何金碧被拘留的原因。

「彭博」曾嘗試透過電話、短信聯繫何金碧和其家人，但均未成功；邁科拒絕在電子郵件中對此事發表評論；陝西省公安沒有回覆要求評論的傳真。

俄羅斯 投資 香港

上一則

北京認房不認貸效應 燕郊樓市多區90天零成交「跌無可跌」

下一則

北京閃避譴責哈瑪斯 分析：暴露在中東外交雄心受限

延伸閱讀

遭中國制裁後 美光將首次參與上海進博會

遭中國制裁後 美光將首次參與上海進博會
海底撈開進校園 全球首間在西安 炒飯只賣9.9元人民幣

海底撈開進校園 全球首間在西安 炒飯只賣9.9元人民幣
房產帝國陷危機…川普「真實身價」若曝光 恐損大亨形象

房產帝國陷危機…川普「真實身價」若曝光 恐損大亨形象
美國大兵闖北韓遭驅逐出境 官員透露已被美方拘留

美國大兵闖北韓遭驅逐出境 官員透露已被美方拘留

熱門新聞

中國有大學生因被餐廳收取「餐具費」，而直接將整組餐具帶回家。(圖／擷自《白鹿視頻》)

大學生被收餐具費「整組帶走」網讚：做了我不敢做的事

2023-10-03 13:37
伊斯蘭激進組織哈瑪斯攻擊以色列住棚節音樂祭，一名25歲以色列女學生光天化日遭擄走。中國媒體稱她是中以混血兒。（取自X平台）

哈瑪斯擄走以色列女學生 證實是中以混血兒 在北京出生

2023-10-08 20:15
英國皇家海軍機密文件顯示，中共解放軍海軍一艘093「商」級核動力攻擊潛艦於8月下旬在黃海發生意外，艦上55名官兵，包括艦長在內，全部殉職。此前中國曾否認。(路透)

英媒披露密件：中國核潛艦確在黃海失事 55官兵罹難

2023-10-04 12:26
江蘇疑似有情侶上演森林活春宮，被防火指揮中心的監視器拍下並播放。（網傳視頻截圖）

情侶「野戰」防火監視全都錄 消防員直播：好刺激

2023-10-08 02:19
網上視頻顯示，一名女子被多名巴基斯坦激進組織哈瑪斯強制用摩托車帶離，過程中伴隨著暴力拖拽。(取材自X平台)

中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人

2023-10-10 10:41
馬諾2010年在相親節目「非誠勿擾」中，因一句「寧願坐在寶馬（BMW）裡哭，也不願坐在自行車上笑」發言走紅。（取材自微博）

「寧坐寶馬哭」拜金女13年後近況疑曝光 被控騙錢、騙房、騙感情

2023-10-08 09:00

超人氣

更多 >
醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案

醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案
同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議

同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議
洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃

洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃
中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人

中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人
紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論

紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論