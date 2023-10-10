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山東濰坊「辦公室活春宮」曝細節 2村幹部婚外情、女方真容被扒

中國新聞組／北京10日電
在辦公室內脫褲子上演活春宮的山東濰坊市兩名村幹部已被停職。（視頻截圖）
在辦公室內脫褲子上演活春宮的山東濰坊市兩名村幹部已被停職。（視頻截圖）

山東濰坊市日前有官員在辦公室內脫褲子上演活春宮，還忘記關掉視訊會議的鏡頭，導致其他官員在線上觀看LIVE秀，官方通報涉事的兩名村幹部已停職。「活春宮」細節流出後，兩名當事人徹底火了，而且有關他倆的信息也被扒出。

綜合媒體報導，近日網傳山東濰坊市濰城區一名書記在視頻會議後忘記關攝像頭，竟流出不雅視頻，其中一個場景，疑似有一男一女正在辦公室裡發生性行為，男方完事後提褲子就走。視頻流出，引來網友圍觀討論。網傳視頻中畫外音顯示，有多人討論發生不雅行為的視頻畫面，據傳當事人一個是書記，一個是婦女主任。另外，影片部分畫面的左上角顯示，為望留街道辦。

事情發生於8月31日望留街道一村委辦公室，從流出的視頻來看，婦女主任滿頭白髮，看起來年紀已經不小。有知情人士爆料，男方是村支書，今年53歲；女方是婦女主任，年紀有57歲了，兩人年紀相差僅4歲。

另有知情人士透露兩人在一起已經十多年了，婚外情不僅村裡人知曉，就連雙方子女都知道。不雅視頻曝光後，村支書和婦女主任都被帶走調查，而兩家人的子女都不敢出門見人，男方的兒子和兒媳也正在鬧離婚。

網傳兩位當事人開會時所拍攝照片，穿紅衣者是涉事女。（視頻截圖）
網傳兩位當事人開會時所拍攝照片，穿紅衣者是涉事女。（視頻截圖）

但也有網民看過流出的「女主角」照片後認為，從近照上可以看到，婦女主任沒有大家想的那麼老，顏值也算是中上水平，體態偏胖，大概40歲左右的年紀，網上說人家快60歲了，真的是有點太誇張了，真要60歲早就退休了，哪有那麼多的精力去操心村裡的事情。

有網友評論說，「這件事究竟是咋回事，其實還要看之後的調查結果才行，而且最重要的是，這兩人有沒有家庭，如果有家庭的話才是最麻煩的。」

網傳村幹部活春宮就在這張椅子上演。(視頻截圖)
網傳村幹部活春宮就在這張椅子上演。(視頻截圖)

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