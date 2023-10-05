中國房企又爆雷… 中駿18億美元債務違約 將停交易

中駿集團爆債務危機，因無法支付本息宣布正式違約，海外債券也將停止交易。(取材自微博)

中國房企中駿集團4日在港交所公告，該公司未能根據3月22日簽訂的銀行團貸款 協議支付已到期的本金和利息共約6100萬美元(約4億4071萬人民幣)，未支付貸款已導致公司的境外美元優先票據恐出現違約事件，將在5日向香港聯交所申請暫停2024年4月至2026年2月到期共計18億美元的4批美元票據交易。

中駿坦言，第二季集團銷售持續下滑，流動資金緊張狀況日益嚴峻，境外兌付債務壓力持續增加，流動現金及銀行存款可能無法履行當前和日後義務所需。

該公司表示，未支付貸款可能會導致集團債權人根據相關融資 的相應條款要求加快償還債務或採取行動，但截至公告日，尚未收到有關境外債權人要求加快償還債務的任何通知。

中駿集團1987年創辦於上海，目前總部位於福建廈門，已進入60多個城市，主要專注於房地產 開發及相關業態的綜合性城市運營服務，該集團於2010年2月在港交所上市，同時連續七年入選「財富中國500強」。

公告提及，2021年下半年以來，中國房地產行業面對前所未有的挑戰。受到經營環境日益惡化及融資困難的影響，許多民營房企面臨流動性偏緊的狀況。該集團已實施加快物業銷售、延長債務期限及爭取新的融資來源、推進資產處置及嚴控費用等不同措施來減輕流動性資金壓力。

中駿集團稱，集團仍繼續保持正常業務營運，並將盡快委聘外部顧問針對現在的資本結構及流動性進行評估，且探索可行的全面解決方案。同時計劃積極與境外債權人溝通，爭取他們支持和理解，以期友好解決債務問題。自2022年至公告日，中駿集團已償還境外債務本金和利息共約15.6億美元。

每日經濟新聞報導，今年上半年，中駿集團連同其合營公司及聯營公司共超過80個專案處於在售狀態，據中指研究院統計，中駿1至9月銷售額人民幣247億元，位列百強房企第49名。今年來，中駿集團股價累計已重挫72.4％。