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中國房企又爆雷… 中駿18億美元債務違約 將停交易

記者黃雅慧／綜合報導
中駿集團爆債務危機，因無法支付本息宣布正式違約，海外債券也將停止交易。(取材自微博)
中駿集團爆債務危機，因無法支付本息宣布正式違約，海外債券也將停止交易。(取材自微博)

中國房企中駿集團4日在港交所公告，該公司未能根據3月22日簽訂的銀行團貸款協議支付已到期的本金和利息共約6100萬美元(約4億4071萬人民幣)，未支付貸款已導致公司的境外美元優先票據恐出現違約事件，將在5日向香港聯交所申請暫停2024年4月至2026年2月到期共計18億美元的4批美元票據交易。

中駿坦言，第二季集團銷售持續下滑，流動資金緊張狀況日益嚴峻，境外兌付債務壓力持續增加，流動現金及銀行存款可能無法履行當前和日後義務所需。

該公司表示，未支付貸款可能會導致集團債權人根據相關融資的相應條款要求加快償還債務或採取行動，但截至公告日，尚未收到有關境外債權人要求加快償還債務的任何通知。

中駿集團1987年創辦於上海，目前總部位於福建廈門，已進入60多個城市，主要專注於房地產開發及相關業態的綜合性城市運營服務，該集團於2010年2月在港交所上市，同時連續七年入選「財富中國500強」。

公告提及，2021年下半年以來，中國房地產行業面對前所未有的挑戰。受到經營環境日益惡化及融資困難的影響，許多民營房企面臨流動性偏緊的狀況。該集團已實施加快物業銷售、延長債務期限及爭取新的融資來源、推進資產處置及嚴控費用等不同措施來減輕流動性資金壓力。

中駿集團稱，集團仍繼續保持正常業務營運，並將盡快委聘外部顧問針對現在的資本結構及流動性進行評估，且探索可行的全面解決方案。同時計劃積極與境外債權人溝通，爭取他們支持和理解，以期友好解決債務問題。自2022年至公告日，中駿集團已償還境外債務本金和利息共約15.6億美元。

每日經濟新聞報導，今年上半年，中駿集團連同其合營公司及聯營公司共超過80個專案處於在售狀態，據中指研究院統計，中駿1至9月銷售額人民幣247億元，位列百強房企第49名。今年來，中駿集團股價累計已重挫72.4％。

貸款 融資 房地產

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