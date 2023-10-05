河南偷盜之鄉？音樂節傳集體盜竊 大爺大媽拉車來搬

2023年迷笛音樂節吸引眾多樂迷參加。（取材自微博）

在河南 南陽舉辦的「迷笛音樂節」傳出參加者財物大量失竊事件，有100多名樂迷稱自己放在現場及露營區的iPhone 手機、平板電腦及銀行卡等被偷，竊賊連帳篷、內褲都不放過。被害人指控這是當地村民「集體盜竊」，話題衝上微博 熱搜，甚至引發對河南人愛偷竊的「地域黑」歧視性言論與攻擊。警方已成立專案組調查中，當地人則呼籲輿論不要以偏概全。

來源：九派新聞

迷笛音樂節是由被譽為「中國搖滾音樂的黃埔軍校」的北京迷笛音樂學校創辦的國內第一個原創音樂節，今年9月29日到10月2日在南陽舉辦，每天為南陽帶來超過4萬人次外地遊客的流量，南陽市委書記朱是西日前還曾到音樂節現場研究督導。

不過10月3日，音樂節結束隔日，就傳出多名參與音樂節的樂迷和民眾財物遭竊事件，多名網民在網上向主辦單位回報遺失物，包括帳篷、睡袋、露營車，還有iPhone手機、平板電腦、銀行卡、現金等。

綜合九派新聞、瀟湘晨報報導，失主王先生稱，他和同伴晚間在飯店睡覺，10月3日音樂節結束收帳篷時，發現帳篷和露營車都不見了，損失大概1000多元財物（人民幣，下同）。遊客豆豆10月1日夜宿酒店，10月2日中午返回露營區卻發現一個行李箱消失，另一個行李箱被攤開翻動過，一雙馬丁鞋不翼而飛。

女孩在帳篷前大喊「誰把我琴給偷了」。（取材自瀟湘晨報）

失主張先生說，他只是上了個廁所，回來帳篷就消失了，自己的三件衣服、兩雙鞋、秋褲、內褲等衣物也一併消失，共損失5000元；據他所知，有一個團隊丟失財物達幾十萬，丟失了幾十個帳篷和睡袋，另還包括手機、手表、酒。

樂迷帳篷和露營車被偷，現場有很多大爺大媽在現場翻東西。(取材自瀟湘晨報)

不少失主表示，失竊現場有很多大爺大媽在現場翻東西。大量附近村民開著三輪車、電瓶車圍在營地外圍，每輛車上都裝有物品。這些來拖物品的是附近的村民，且是集體翻牆進來的。

10月3日晚間，中原迷笛音樂節組委會發布通報稱，南陽市公安局及臥龍區公安分局已對此成立專案組，目前已掌握部分相關竊盜人員的照片及影片訊息，正在全力偵破。

由於失竊人數太多，相關話題登上微博熱搜第一，主辦單位一度發布「如有更多失竊資訊或拍到偷竊人員的圖片/影片資料，可發私訊至迷笛官方微博」通報後又刪除，警方稱原因是「影響太大了」。

迷笛音樂節大量物品失竊事件在網上引發的「地域攻擊」效應擴散，大批網民搬出河南的「黑歷史」以及「騙子大省」、「偷盜之鄉」等言論批評及嘲諷河南人，網民留言：「整村出動搶東西的還真沒見過」，「河南剛側身又翻回去了」，「怎麼就河南人會村民全體出動去『拾』東西呀」；也有網民呼籲不要以偏概全，「河南人到底做了啥，無論大小事都會躺著中槍」。