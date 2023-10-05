我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史上最大規模 逾7.5萬醫療人員罷工 5州1300萬病患受衝擊

Meta、亞馬遜子公司又裁員了 查克柏格：年前裁2.1萬人

河南偷盜之鄉？音樂節傳集體盜竊 大爺大媽拉車來搬

中國新聞組／北京5日電
2023年迷笛音樂節吸引眾多樂迷參加。（取材自微博）
2023年迷笛音樂節吸引眾多樂迷參加。（取材自微博）

河南南陽舉辦的「迷笛音樂節」傳出參加者財物大量失竊事件，有100多名樂迷稱自己放在現場及露營區的iPhone手機、平板電腦及銀行卡等被偷，竊賊連帳篷、內褲都不放過。被害人指控這是當地村民「集體盜竊」，話題衝上微博熱搜，甚至引發對河南人愛偷竊的「地域黑」歧視性言論與攻擊。警方已成立專案組調查中，當地人則呼籲輿論不要以偏概全。

來源：九派新聞

迷笛音樂節是由被譽為「中國搖滾音樂的黃埔軍校」的北京迷笛音樂學校創辦的國內第一個原創音樂節，今年9月29日到10月2日在南陽舉辦，每天為南陽帶來超過4萬人次外地遊客的流量，南陽市委書記朱是西日前還曾到音樂節現場研究督導。

不過10月3日，音樂節結束隔日，就傳出多名參與音樂節的樂迷和民眾財物遭竊事件，多名網民在網上向主辦單位回報遺失物，包括帳篷、睡袋、露營車，還有iPhone手機、平板電腦、銀行卡、現金等。

綜合九派新聞、瀟湘晨報報導，失主王先生稱，他和同伴晚間在飯店睡覺，10月3日音樂節結束收帳篷時，發現帳篷和露營車都不見了，損失大概1000多元財物（人民幣，下同）。遊客豆豆10月1日夜宿酒店，10月2日中午返回露營區卻發現一個行李箱消失，另一個行李箱被攤開翻動過，一雙馬丁鞋不翼而飛。

女孩在帳篷前大喊「誰把我琴給偷了」。（取材自瀟湘晨報）
女孩在帳篷前大喊「誰把我琴給偷了」。（取材自瀟湘晨報）

失主張先生說，他只是上了個廁所，回來帳篷就消失了，自己的三件衣服、兩雙鞋、秋褲、內褲等衣物也一併消失，共損失5000元；據他所知，有一個團隊丟失財物達幾十萬，丟失了幾十個帳篷和睡袋，另還包括手機、手表、酒。

樂迷帳篷和露營車被偷，現場有很多大爺大媽在現場翻東西。(取材自瀟湘晨報)
樂迷帳篷和露營車被偷，現場有很多大爺大媽在現場翻東西。(取材自瀟湘晨報)

不少失主表示，失竊現場有很多大爺大媽在現場翻東西。大量附近村民開著三輪車、電瓶車圍在營地外圍，每輛車上都裝有物品。這些來拖物品的是附近的村民，且是集體翻牆進來的。

10月3日晚間，中原迷笛音樂節組委會發布通報稱，南陽市公安局及臥龍區公安分局已對此成立專案組，目前已掌握部分相關竊盜人員的照片及影片訊息，正在全力偵破。

由於失竊人數太多，相關話題登上微博熱搜第一，主辦單位一度發布「如有更多失竊資訊或拍到偷竊人員的圖片/影片資料，可發私訊至迷笛官方微博」通報後又刪除，警方稱原因是「影響太大了」。

迷笛音樂節大量物品失竊事件在網上引發的「地域攻擊」效應擴散，大批網民搬出河南的「黑歷史」以及「騙子大省」、「偷盜之鄉」等言論批評及嘲諷河南人，網民留言：「整村出動搶東西的還真沒見過」，「河南剛側身又翻回去了」，「怎麼就河南人會村民全體出動去『拾』東西呀」；也有網民呼籲不要以偏概全，「河南人到底做了啥，無論大小事都會躺著中槍」。

河南 微博 iPhone

上一則

上個廁所帳篷沒了…「河南人與惡的距離」掀地域歧視

延伸閱讀

中國迷笛音樂節屢傳「災情」…上廁所回來連內褲都被偷

中國迷笛音樂節屢傳「災情」…上廁所回來連內褲都被偷
摩托警405高速車禍亡 曾在音樂節槍案救人

摩托警405高速車禍亡 曾在音樂節槍案救人
五仁月餅變六仁？河南女咬到金戒 網：又騙我買月餅

五仁月餅變六仁？河南女咬到金戒 網：又騙我買月餅
紐約中國當代音樂節 下周登場

紐約中國當代音樂節 下周登場

熱門新聞

中國有大學生因被餐廳收取「餐具費」，而直接將整組餐具帶回家。(圖／擷自《白鹿視頻》)

大學生被收餐具費「整組帶走」網讚：做了我不敢做的事

2023-10-03 13:37
9月30日，中國組合全紅嬋（右）/陳芋汐在比賽中，她們以375.30分獲得冠軍。（新華社）

杭州亞運／「水花消失術」再現 中國小將全紅嬋、陳芋汐首秀奪金

2023-09-30 19:05
恆大集團主席許家印被證實違法犯罪後，恆大集團旗下的一個大型歌舞團在中國網路上曝光。(取自微博)

許家印涉犯罪 高顏值恆大歌舞團被曝光令人咋舌

2023-10-01 14:15
華為26日在秋季新品發表會上推出全新高端品牌「Ultimate Design非凡大師」，其中包含一款以18K金打造的高階智慧手表。（圖／取自華為官網）

華為18K金智慧手表售3000元 中媒：有錢人展現愛國情懷

2023-09-27 09:35
(噓！新聞)

中國單身女CEO買精生2女 再曝來美取精「生個弟弟」

2023-09-29 15:40
恒大主席許家印被證實，因涉違法犯罪被捕，恒大金融帝國恐面臨瓦解。(路透)

去年與妻離婚、破產前為兒信託23億… 許家印早有準備？

2023-09-29 02:29

超人氣

更多 >
浴缸不再堵住 排水口護塞集髮器12萬人愛

浴缸不再堵住 排水口護塞集髮器12萬人愛
抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激

抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激
平價超市Aldi員工 愛買店內五種冷凍食品

平價超市Aldi員工 愛買店內五種冷凍食品
剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露

剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露
奉政府命令踏上偷渡之旅？ 學者憂中國無證客威脅國安

奉政府命令踏上偷渡之旅？ 學者憂中國無證客威脅國安