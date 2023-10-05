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中國性別失衡光棍多 越南女性被拐賣當新娘

中國新聞組／北京5日電
越媒報導，涉嫌人口販運案的38歲越南女子已遭警方逮捕。(翻攝自越南法律報)
越媒報導，涉嫌人口販運案的38歲越南女子已遭警方逮捕。(翻攝自越南法律報)

越南一名人妻2018年遭拐賣至中國當新娘，直到今年9月中旬才被救出。越南今年上半年共有88起人口販運案、計224人受害，而中國性別嚴重失衡，對「越南新娘」的需求尤其旺盛。

越南法律報（Bao Phap Luat Viet Nam）報導，涉嫌犯下這起人口販運案的38歲越南女子黃氏上（Hoang Thi Len）已遭警方逮捕。

警方調查，被害人2014年結婚後從高平省（Cao Bang）搬到得樂省（Dak Lak），並結識了黃氏上。

被害人2018向丈夫及其家人表示，要和黃氏上一起回高平省探親，臨走前還帶了一歲女兒同行，未料母女倆此行便失去音訊。

今年8月被害人透過微信與姊姊取得聯繫，並表示黃氏上將她拐賣至中國做人家的「新娘」，經常遭到毆打與強迫勞動。

被害人姊姊隨後向警方報案，越南公安部、得樂省警方與北部邊防部隊成立了工作小組。今年9月17日眾人設法救出被害人與她的女兒，並成功將人帶回得樂省，警方隨後逮捕了黃氏上。

黃氏上向警方表示，她透過微信認識一名在中國的女子，這名女子告訴她，有一名中國男人正在尋找「越南太太」。黃氏上於是瞄準了被害人，並將母女倆以人民幣4000元（約555美元）賣出。

此案目前很多細節還需要釐清，包括被害人與這名中國男子是否生育了孩子，以及黃氏上當初獨自返回得樂省時，如何向被害人家屬交代被害人去向。

根據越南政府數據，今年上半年共有88起人口販運案、逮捕229人、被害人數達224人；去年同期則有55起人口販運案、共154人受害。由於中國光棍多，越南女性被賣到中國做「新娘」的案例屢見不鮮。

紐約時報7月報導指出，中國政府直到2016年才結束一胎化政策，在重男輕女的傳統觀念下，中國男性人口比女性多出3500萬人，性別失衡嚴重加劇光棍們對「新娘」的競逐。

越南 微信 紐約時報

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