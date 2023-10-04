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巴爾的摩傳槍擊案 警證實大學校園附近多人中槍

湖南婚車撞垃圾車6死 新人疑雙亡

中國新聞組／北京4日電
一輛婚車與大貨車碰撞造成傷亡。（取材自紅星新聞）
一輛婚車與大貨車碰撞造成傷亡。（取材自紅星新聞）

湖南岳陽市3日上午發生一起死亡車禍，一輛7座越野車突然變換車道駛入對向車道與一正在行駛的環衛車相撞，導致越野車上2人當場死亡，4名傷者後經醫院搶救無效死亡。據此知情人稱，發生事故一方是結婚的車隊，「車禍比較嚴重，有人員傷亡，其中多人是伴娘」。

紅星新聞報導，一名目擊者指出，「車禍發生在忠防鎮一條鄉村道路上，我到時已有交警和120急救人員在現場了」。

目擊者表示，這起事故在當地引起了不小的關注。根據其微信中多個好友群組裡發來的事故現場影片、照片及他人的講述，他表示：「這場事故當時已造成多人死亡，而且發生碰撞的是一輛接親的婚車，與一輛垃圾清運車迎面相撞。」據了解，接親車上坐著的新郎和新娘疑似都遭遇不測。

3日傍晚，臨湘市中醫醫院急診科工作人員表示，「我們這邊接收了兩名傷者，傷勢比較重，還在搶救」。

鎮政府辦公室工作人員表示，發生地點位於忠防鎮漁潭村附近，事發時一輛社會車輛欲超過接親車輛，從旁邊加速行駛時，一輛對向行駛的垃圾清運卡車為避讓這輛超車的社會車輛，與婚車發生碰撞，造成了悲劇。

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