「學生蹲校門喝奶」引出校長涉黑 黑社會成員全是校長家人

向黎與兒子向思維。（取材自界面新聞／警方通報截圖）

2021年9月發生在達州外國語學校（簡稱「達外」）的「學生蹲校門口喝奶」事件，讓警方循線打掉了一個以「黑道校長」為頭目的涉黑犯罪組織。揭開這位校長如何在在教育 專家與「黑老大」之間轉換身分，走上犯罪之路。

2023年9月14日，四川省達州市公安局發布「關於公開徵集向黎等人涉黑惡違法犯罪線索的通告」，稱達州市公安局依法打掉以向黎為頭目的涉黑犯罪組織，抓獲向黎、向思維、王永華、向濤等18人，現已全部採取刑事強制措施。該通告引起廣泛關注，原因是被警方抓獲的向黎當時還是「達外」的校長。

界面新聞報導，當地傳言，在上世紀八、九十年代，向黎父親向久長的資產就過千萬。中專畢業是向黎真實的最高學歷。他曾在19歲時就擔任渠縣酒類專賣局執法大隊隊長，2003年前後曾因涉案被警方控制，恢復自由後幫助父親打理砂石生意，之後父子轉型為教育產業。受「文化人」父親的影響，向黎喜歡書法 ，也愛好寫詩。達州日報曾刊登過多篇向黎的詩。

達州外語學校。（取材自微信）

渠縣距達州市90多公里，是達州經濟最落後的縣之一，在交通不便的年代，許多學生只能在當地完成小學到高中教育。向氏父子看到商機，由向黎接手原由另一名商人創立的「達外」後逐漸做大，投資 數十萬元打造1500平方公尺的流江書畫院，向黎也順理成章成為達州市書法家協會常務理事等職。他也透過特殊管道，獲得某師範大學的研究生學歷。

「達外」學生規模很快突破1萬人，也曾出現過幾次高考市級「狀元」。在此期間，向黎華麗轉身，頭銜越來越多。他接連當選政協渠縣第九屆委員、第十屆委員，渠縣第17屆人大代表，曾獲渠縣「五四」青年獎章、達州市「改革開放30年十大傑出經濟人物」稱號。商業版圖也逐漸擴大，其持股公司達16家，涉及建築、教育、農業、旅遊、餐飲等。

「達外」高中部師資逐漸穩定後，一些公立學校老師表示希望回到原單位。向黎開出給予數十萬元（人民幣，下同）等優厚條件，勸這些老師放棄編制，到「達外」任教。2011年到該校「支教」的教師陳勝利（化名）被向黎許諾給他20萬元，但要求陳勝利簽下一張25萬元欠條，同時約定必須服務滿15年。

向黎的私人生活讓許多老師感到不適，多位原「達外」教師說，向黎在校內靠近琉璃河邊為自己修建一座「私人別墅」，內部裝修奢華，門口有保安看守。向黎也離了婚，再娶小他十多歲的學校行政人員羅某，後羅某升任「達外」監事會主席。向黎與第一任妻子所生兒子向思考20多歲就被安排進入學校擔任副校長。

此外，學校的食堂、小賣部等，都由其親屬經營，學生被以「保障食品安全」為由，禁止帶食物入校園。2021年9月，兩名初一學生帶著一箱牛奶到校被保全攔下，學生捨不得丟棄，現場一口氣喝掉11盒，引爆全國關注的「學生蹲校門口喝奶」事件。

多露原「達外」教師稱，近年來，向黎逐漸變得好大喜功，妻子羅某和兒子向思維都開著法拉利，而他自己的座駕是一輛賓利，車牌號為達S88B88，「遠看像四個8」。2012年，向久長去世，「達外」所有老師被要求參加弔唁，「當時汽車堵了好幾公里，但向黎覺得很有面子」。向黎還要求所有老師的子女都必須送到「達外」就讀，沒送來也要繳學費或扣薪水。

一名老師這麼形容向黎：「我活了30多年，他是我見過最囂張的人」。有老師稱，向黎為留住老師，通常在合約到期一年前，就要求老師續約，如果被拒絕，一開始是扣罰工資，接著就扣留老師們的檔案，並起訴要求支付高額「違約金」。光是裁判文書網上，就有十多份類似的判決或裁定。陳勝利就因合約未到期辭職被向黎提告，退還20萬元還沒拿回被拖欠的3萬多元工資。

2023年9月14日，達州公安局發布的通報稱，以向黎委頭目的涉黑組織多次有組織地實施聚眾鬥毆、尋賦權、故意毀壞財物、強迫交易、敲詐勒索、虛假訴訟等違法犯罪活動，為非作惡、欺壓群眾，社會影響惡劣。

接近案情人士透露，這是一個「家族式」黑社會組織，警方公布的9名嫌犯資訊中，27歲的向思維是向黎與第一任妻子所生的兒子，向波為向黎的堂叔，向濤為向黎的堂弟，李傑與向黎也有親屬關係，葉江濤則是向思維的朋友。王永華為「達外」所在地原山星村的村支部書記，此外，鄭家中和李雪陽都是跟隨向黎多年的「打手」，這些人曾在「達外」保衛科工作過。

上述人士稱，發生在2021年的「學生蹲校門口喝奶」事件是重要導火線。事後，有關「達外」校內食堂、小賣部被向黎親屬「壟斷」的消息不斷爆出，向黎此後就身處漩渦之中。近兩年負面輿情波及到了向黎的其他生意，其實際控制的4A級景區「碧瑤莊園」一度生意火紅，但「學生蹲校門口喝奶」事件發生後，許多人對其避之不及，如今這裡門可羅雀。