被誤認偷拍 監視器卻故障沒拍到 男控告成都地鐵

何小可（化名）當時所穿的鞋。（取材自九派新聞）

四川90後男子何小可（化名）今年6月在成都地鐵 上被兩名女生指控偷拍，民警調查後還他清白，但女子迄今敷衍道歉。何小可表示，他除已對誣告他偷拍的兩名女生提告，要求她們公開賠禮道歉並住進行經濟賠償，近日他還追加成都地鐵為被告，因為月台上的監控疑因故障沒拍到他被冤枉的過程，他認為成都地鐵涉及違約和侵權。

九派新聞報導，何小可自述稱，今年6月11日和同學聚完餐後乘坐地鐵回公司宿舍，給一對年齡較大的夫婦讓座後，他站到了地鐵扶手的位置。突然，兩名女生站起來大聲質問他是不是在偷拍，稱他所穿的鞋的鞋帶前端有綠光，懷疑他在用小型攝像頭偷拍。隨後車廂的列車安全員走過來詢問事情經過，其中一女子還稱「剛剛閃了綠光，我們看過去了他就把它關了」。

何小可（化名）說，監控缺少月台上那段，他將追加成都地鐵為被告。（取材自九派新聞）

何小可稱，隨後他被安全員夾住胳膊帶走，「在全車乘客的目光中我好像被抓了個現行。」下車後，在月台，他被人來人往的乘客用異樣眼光打量，讓他很難受。警方後來分別脫掉他雙腳的鞋子反覆檢查，確認鞋子沒有任何問題。何小可猜測，可能是列車快到站時兩邊的廣告牌照在鞋子折射出綠光，讓兩個女生誤以為是攝像頭。

何小可說，在等待警察的過程中，女生曾表示「放心，我們錯了我們會給你道歉的」。然而事情澄清之後，其中一人飛速說了一句「帥哥，對不起」，轉身就要走。何小可認為這個道歉沒有誠意拒絕接受。後續警方調解時，其中一女解釋稱「我們又不是為了我們自己，我們是看到旁邊其他人的隱私 受到了影響。」最終，雙方沒有和解。

何小可（化名）在車廂裡與女子的位置圖。（取材自九派新聞）

何小哥事後對誣告他偷拍的兩名女生提告，要求她們公開賠禮道歉，並申請經濟賠償。8月25日，何小可控告二女案立案。

9月27日，何小哥在其部落格發文指出，經過和律師溝通，他將追加成都地鐵為被告，事由主要是成都地鐵涉及違約和侵權。開庭時間已經確定十一假期上班之後。

何小可稱，目前車廂內的監控是有的，執法記錄器的影片也有，但缺少了月台上那段。地點在1號線錦城廣場往南行駛最末端的車廂，時間大約在晚上10:35-10:55。他希望當時有拍照或錄影的網友能夠提供協助。

此前，何小哥曾談及之所以堅持要一個結果的原因，他說，不是為錢，而是想知道，「作為一個普通人被誣陷，需要付出多大的精力去證明自己的清白。」