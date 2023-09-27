肖戰被舉報逃稅 網民：疑點重重 但「沒有哪個明星經得起查稅」

肖戰。（取材自微博）

娛樂圈再爆重量級逃稅案？中國頂流男星肖戰被實名舉報涉嫌勾結倒票；他還被算出收入近10億元（人民幣，下同），有偷稅逃稅的可能。網民認為舉報疑點重重，有粉絲支持肖戰維權提告，也有網民建議關部門嚴查，「沒有哪個明星的稅是經得起查」。肖戰對此尚無回應。

網上流傳舉報肖報偷逃稅的截圖。(取材自微博)

自媒體「談情吃瓜」報導，根據檢舉人描述，肖戰商務代言報價2500萬元，片酬報價3000萬元；2020年4月，肖戰發布付費單曲「光點」，目前銷售額已達1.6億元，光以上這三項，至今沒見到肖戰工作室和其公司公布財務。

據報導，肖戰2021年接演話劇「如夢之夢」巡演72場，官方票價1680元，可絕大部分門票卻無法在官方渠道購買。但由肖戰代言的懶人堅果品牌，卻能以官方抽獎方式持續出票。同時，黃牛也有大量門票非法售賣，一張高達3萬元。

檢舉人就此提出質疑，懷疑三方勾結暗箱操作：粉絲找黃牛買票，黃牛在將信息報給上線，懶人堅果官方透過抽獎方式出票，送到粉絲手裡，藉此手法偷逃稅。

檢舉人還估算肖戰2019年至今收約9至10億，暗示稅務局人員查查肖戰有沒有繳夠稅款。

香港 01報導，肖戰針對此事暫無任何回應，不過細看這份檢舉報告，網民認為疑點重重；首先，信件當前處理狀態顯示「受理完成」；其次，國家稅務總局北京 市朝陽區稅務局已作出回應，但回覆內容被打格，加上暫未有任何有關報導，不知是證據不足或故弄玄虛。

不過，由於明星逃稅案，有鄭爽 、范冰冰、宋祖兒等人為殷鑑，不少網民也呼籲相關部門嚴查：「一定要嚴查到底，嚴懲不貸」、「一切只看上面態度和後台夠不夠硬了」、「讓稅務局把娛樂圈全查一遍吧，我都懷疑整個娛樂圈的罰款能湊出來三艘航母」。