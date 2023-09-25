遼寧貪官 1個月為兒辦3次婚宴收66萬禮金 遭開除

張新育先後3次為兒子操辦婚宴。（取材自上觀新聞 /圖文無關）

結婚禮金本是用來祝福新人，卻有人在此動歪腦筋。遼寧省有一官員替兒子在一個月內舉辦三次婚禮，違規收取66萬元（人民幣，下同）的禮金，並經常利用職務非法提供他人幫助，受賄167萬元。

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「九派新聞」報導，遼寧省錦州凌海市住房及城鄉建設局原黨組書記、局長張新育被舉報違規舉辦婚禮、收禮金與禮品。報導稱，張新育幫兒子在一個月內舉辦三次婚禮，利用婚宴多次收取管理及服務對象所送的禮品與禮金，共66萬多元。

除了多次透過兒子婚禮收取違規禮金，報導指出，該局長經常利用職務之便，為他人在工程競標時提供幫助，至今已非法收賄167萬元。

遼寧省紀委監委指出，張新育除違規收受禮品、禮金，違規操辦婚宴問題，還存在其他嚴重違紀違法問題。2023年6月，張新育被開除黨籍、開除公職，涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

新聞一出便引起熱議，許多網友笑稱，該名官員搞不好正計畫舉辦各種宴會，「三次才收了66萬？回本了嗎？」、「要是沒抓，是不是還有滿月宴、百日宴、長牙宴、周歲宴…」、「三次婚禮，最辛苦的是新娘啊」、「他明明可以搶的，但還是創造了一個讓你送的機會…」、「是訂婚、結婚、離婚嗎？」

但也有網友表示，自己常見家鄉有人舉辦二至三次的婚禮，不解局長為何被抓，「我們這有人辦兩次的，男方家那邊一次，女方家這一次」、「辦三場婚宴不是正常嗎？我們這普通人家都要辦三四場婚宴，彩禮也就2、30萬，大戶人家收個5、60萬正常啊」、「外地辦一場，男方辦一場，女方辦一場」。

對此，有網友解釋，為嚴禁公職人員挪用公款舉辦婚禮，規定婚宴一般不得超過200人（20桌），「公務員規定婚禮不能超過20桌，所以都是分開辦的，不同人參加」、「我們這邊公務員敏感的，去參加婚禮都不寫名字」。