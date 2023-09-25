我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

89歲傳奇影后蘇菲亞羅蘭 驚傳家中摔傷 緊急動手術

葛謨支持亞當斯「無證客將毀滅紐約」批拜登、霍楚移民政策「瘋狂」

重慶已婚中學副校長、主任 出差同房過夜 網酸深夜交流嗎？

中國新聞組／北京25日電
禮嘉中學副校長唐某（右圖）及主任苟某（左圖），外出考察同房過夜，遭立案調查後，雙雙被免職。（視頻截圖）
禮嘉中學副校長唐某（右圖）及主任苟某（左圖），外出考察同房過夜，遭立案調查後，雙雙被免職。（視頻截圖）

重慶兩江新區一中學2各有家庭的副校長和教科室主任，被爆外出考察時同房過夜，引發關切。官方調查後稱，兩人因違反生活紀律遭到免職。不少網民不滿：「至少說清楚他們做了什麼事」，「到其他單位繼續深入交流嗎？」

來源：YouTube

綜合媒體報導，有網友爆料，重慶兩江新區禮嘉中學領導在酉陽考察期間，教科室主任苟某每晚都會進入副校長唐某房間過夜，直到第二天早上六七點鐘再回自己房間。爆料者稱，兩人均有家庭。同時，有相關時間軸的監視視訊截圖流出。

飯店時間軸監視視訊截圖。（取材自南方都市報）
飯店時間軸監視視訊截圖。（取材自南方都市報）

兩江新區發布微博通報，經兩江新區相關部門嚴格依紀依法調查，禮嘉中學副書記、副校長唐某某與教科室主任苟某某違反生活紀律。經研究決定，給予唐某某黨內嚴重警告處分，免去其學校副書記、副校長職務，調離現單位；給予苟某某黨內嚴重警告處分，免去其學校教科室主任職務，調離現單位。

對此，網民表示，「這個調查結果並沒有明確雙方是否發生性關係」、「二個人出差搞的事情，怎麼會有其他人知道，難不成是一路跟隨的」、「好歹把性別寫出來啊」、「早被人盯梢了」、「下半身快活，下半生難受」。

也有網民開酸，「用心良苦啊，深夜兩位領導者還深入交流」、「開了兩間，竟然在同一間過夜，嚴重的鋪張浪費」、「沒意見，下次開一間房就行，給學校省點錢」、「真是敬業，夜以繼日深入淺出的鑽研業務」、「唉！怎麼這麼不小心？！現在都是狡兔三窟的，一起出去開會，各人住各自的房間，約會的話，去酒店附近的另一家酒店單獨開個房間。」

微博

上一則

杭州亞運第2天 中國拿下隊史第1500金 賽艇姑娘建功

下一則

杭州亞運／「換徽章嗎？」成為選手比賽期間的流行語

延伸閱讀

重慶前首富尹明善 入住安養院後首現身：每天寫詩練琴

重慶前首富尹明善 入住安養院後首現身：每天寫詩練琴
網傳重慶辣媽「睡了很多個」兒子同學「爸爸們」只是備胎

網傳重慶辣媽「睡了很多個」兒子同學「爸爸們」只是備胎
教師節表達感激 重慶小男孩扛2條五花肉送老師

教師節表達感激 重慶小男孩扛2條五花肉送老師
重慶國企董事長被舉報貪腐 竟「扎小人」報復

重慶國企董事長被舉報貪腐 竟「扎小人」報復

熱門新聞

28歲的中國青年張炘煬16歲就讀博士，曾被譽為「神童」，後來花了8年才拿到博士學位。如今他沒有固定工作，銀行卡只剩人民幣幾千元，父母不時匯錢接濟。(截取自九派新聞)

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

2023-09-20 11:01
華爾街日報19日獨家披露，中國高層官員被告知，中共黨內調查發現前外交部長秦剛擔任駐美大使時發生了婚外情，而且時間是持續了整個任期。（路透資料照片）

有美國小孩 WSJ證實：中國前外長秦剛因外遇生子下台

2023-09-19 04:17
杭州亞運會開幕典禮，中華代表隊安排在第36順位進場，現場大螢幕則打出｢中華台北｣字樣。杭州特派記者季相儒／攝影

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

2023-09-23 11:47
澳洲1智庫發布尖端技術研究的國家競爭力排名，中國被指在19領域排在首位，領先美歐日。(取材自日經中文網)

澳智庫揭中國19項尖端技術全球領先 為什麼中媒不高興了

2023-09-16 06:30
河南鄭州一家手機代工企業內，工人們正在生產線上工作。中新社

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

2023-09-23 10:12
華為黑科技星閃技術在傳輸速度及穩定度都優於藍牙。（取自華為官方微博）

華為最新黑科技 「星閃技術」將取代藍牙？

2023-09-19 12:32

超人氣

更多 >
租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬

租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬
4生肖10月最旺 財源廣進又收穫愛情 屬龍控制脾氣、屬豬小心感冒

4生肖10月最旺 財源廣進又收穫愛情 屬龍控制脾氣、屬豬小心感冒
俄州中餐館槍擊2死 目擊親屬揭驚魂案發經過

俄州中餐館槍擊2死 目擊親屬揭驚魂案發經過
中國病毒學家石正麗警告：未來恐再現新的冠狀病毒疫情

中國病毒學家石正麗警告：未來恐再現新的冠狀病毒疫情
不滿母沒收3C產品 10歲男童開車載11歲姐 狂駛320公里

不滿母沒收3C產品 10歲男童開車載11歲姐 狂駛320公里