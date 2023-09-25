重慶已婚中學副校長、主任 出差同房過夜 網酸深夜交流嗎？

禮嘉中學副校長唐某（右圖）及主任苟某（左圖），外出考察同房過夜，遭立案調查後，雙雙被免職。（視頻截圖）

重慶兩江新區一中學2各有家庭的副校長和教科室主任，被爆外出考察時同房過夜，引發關切。官方調查後稱，兩人因違反生活紀律遭到免職。不少網民不滿：「至少說清楚他們做了什麼事」，「到其他單位繼續深入交流嗎？」

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綜合媒體報導，有網友爆料，重慶兩江新區禮嘉中學領導在酉陽考察期間，教科室主任苟某每晚都會進入副校長唐某房間過夜，直到第二天早上六七點鐘再回自己房間。爆料者稱，兩人均有家庭。同時，有相關時間軸的監視視訊截圖流出。

飯店時間軸監視視訊截圖。（取材自南方都市報）

兩江新區發布微博 通報，經兩江新區相關部門嚴格依紀依法調查，禮嘉中學副書記、副校長唐某某與教科室主任苟某某違反生活紀律。經研究決定，給予唐某某黨內嚴重警告處分，免去其學校副書記、副校長職務，調離現單位；給予苟某某黨內嚴重警告處分，免去其學校教科室主任職務，調離現單位。

對此，網民表示，「這個調查結果並沒有明確雙方是否發生性關係」、「二個人出差搞的事情，怎麼會有其他人知道，難不成是一路跟隨的」、「好歹把性別寫出來啊」、「早被人盯梢了」、「下半身快活，下半生難受」。

也有網民開酸，「用心良苦啊，深夜兩位領導者還深入交流」、「開了兩間，竟然在同一間過夜，嚴重的鋪張浪費」、「沒意見，下次開一間房就行，給學校省點錢」、「真是敬業，夜以繼日深入淺出的鑽研業務」、「唉！怎麼這麼不小心？！現在都是狡兔三窟的，一起出去開會，各人住各自的房間，約會的話，去酒店附近的另一家酒店單獨開個房間。」