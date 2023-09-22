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中國被誤關最久蒙冤者 失去29年自由獲787萬人民幣國賠

中國新聞組／北京22日電
出獄後的譚修義。 （取材自封面新聞／受訪者供圖）
出獄後的譚修義。 （取材自封面新聞／受訪者供圖）

現年68歲的譚修義自1993年入獄至2022年，共失去自由超過29年，刑滿釋放後兩個月後，被河南高院再審改判無罪，成為中國已知被羈押時間最長的「蒙冤者」。今年4月，河南省高級人民法院（以下簡稱河南高院） 已向譚修義送達國家賠償決定，總額787.2萬餘元（人民幣，下同）。

封面新聞報導，今年全國「兩會」上，譚修義案寫入最高人民檢察院工作報告。報告提到，譚修義因一宗滅門慘案被判死緩，羈押29年，最高檢抗訴後改判無罪，同時督促公安機關繼續追查真兇。

2023年1月10日，譚修義透過代理律師向河南高院提出國家賠償申請，要求賠償侵害人身自由賠償金及精神損害撫慰金合計1749萬餘元。 申請中，包括侵犯人身自由賠償金437萬餘元及精神損害撫慰金1300餘萬元。同時請原河南辦案機關主管負責人賠禮道歉、在侵權行為影響範圍內，為其恢復名譽、消除影響。河南高院於同日受理案件。

在國家賠償申請書中，譚修義稱，失去自由的29年，他從壯年變成老年，浪費了寶貴生命中本應最精采、最和美的時光。 雖然無論多少錢也換不回他和家人破碎的29年人生以及逝去的親人，但賠償義務機關應透過充分賠償盡力彌補與撫慰，彰顯關懷，加以警示。

譚修義的再審辯護人、國家賠償代理律師、北京市大禹律師事務所主任李遜回憶，送達國家賠償決定當日，河南高院賠償委員會主要負責人向譚修義鞠躬道歉。 

譚修義案的國家賠償金額為目前中國冤錯案件當事人的最高賠償額。此前，國家賠償最高金額的當事人為江西人張玉環。

河南 高院 北京

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