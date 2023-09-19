我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州房價創新高 聖馬刁中位數195萬最貴 聖地牙哥破百萬

嫌前車「開太慢」紐約貝賽爆槍擊案 槍手在逃

銀川300畝農地變垃圾場無人理 民舉報 書記「忙著呢」

中國新聞組╱北京19日電
寧夏銀川大批農田遭非法傾倒，300多畝耕地慘變大型垃圾場。(視頻截圖)
寧夏銀川大批農田遭非法傾倒，300多畝耕地慘變大型垃圾場。(視頻截圖)

寧夏銀川大批農田遭非法傾倒，300多畝耕地慘變大型垃圾場，當地生態環境遭到嚴重破壞，村民攔過車、找過人、報過警，國土資源執法監察支隊取樣檢測時間長達一年多，至今不給村民看結果；銀川18日成立調查組，表示會嚴肅處理。警方爆料，指使人倒垃圾的就是時任城管局局長，傾倒垃圾的車身上還寫著「西夏城管」。

來源：YouTube

銀川出版報導，2020年起，寧夏銀川市西夏區興涇鎮黃花村的村民不斷向上反映，該村耕地變成大型垃圾場，祖祖輩輩賴以生存的土地不能耕種了，然而事情至今既沒有說法，也沒有解決。

究竟是什麼人視法律於無物？其實早在兩年前，村民就已經向寧夏銀川市西夏區綜合執法局舉報，但副局長最後表示不歸他們管，要去找國土資源部門；找了寧夏銀川市國土資源執法監察支隊，相關人員取樣檢測時間長達一年多，至今不給村民看結果，拚命「踢皮球」。

寧夏銀川大批農田遭非法傾倒，300多畝耕地慘變大型垃圾場。(視頻截圖)
寧夏銀川大批農田遭非法傾倒，300多畝耕地慘變大型垃圾場。(視頻截圖)

據報導，村民多次到鎮政府反映情況，寧夏銀川市西夏區興涇鎮黨委書記說「今天忙著呢、今天顧不上」，將村民拒之門外；村民氣憤說，事情一拖好幾年。

不僅如此，反映問題的村民還被陌生人監視、毆打、電話威脅。有警員爆料，指使人倒垃圾的就是時任城管局局長，傾倒垃圾的車身上還寫著「西夏城管」。警方爆料稱，指使人倒垃圾的是當地時任城管局長。

寧夏銀川村民多次到鎮政府反映農田遭非法傾倒，西夏區興涇鎮黨委書記說「今天忙著呢、...
寧夏銀川村民多次到鎮政府反映農田遭非法傾倒，西夏區興涇鎮黨委書記說「今天忙著呢、今天顧不上」，將村民拒之門外。（視頻截圖）

檢測

上一則

港虛擬幣詐騙風暴 苦主憂血本無歸 代言明星紛割席

下一則

港虛擬幣詐騙風暴2網紅被捕 逾1400人報案 涉款1.2億

延伸閱讀

十一遊火爆 預訂增5倍 歐洲團掃光

十一遊火爆 預訂增5倍 歐洲團掃光
湖北城管踢倒商戶還「補腳」 網諷：招聘要會武功

湖北城管踢倒商戶還「補腳」 網諷：招聘要會武功
瑞典中部出現非洲豬瘟 將擴大檢測範圍

瑞典中部出現非洲豬瘟 將擴大檢測範圍
男子中190萬大樂透卻崩潰 原來他把彩票放在這裡…

男子中190萬大樂透卻崩潰 原來他把彩票放在這裡…

熱門新聞

澳洲1智庫發布尖端技術研究的國家競爭力排名，中國被指在19領域排在首位，領先美歐日。(取材自日經中文網)

澳智庫揭中國19項尖端技術全球領先 為什麼中媒不高興了

2023-09-16 06:30
華為最新旗艦手機Mate 60 Pro搭載中國國產晶片引發關注。（路透）

7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用

2023-09-16 02:37
有網友購得華為Mate60 Pro新機後，在飛機上測試撥打衛星電話功能。（新浪網）

華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議

2023-09-11 09:37
小紅書網友透露，好市多中國門店「開市客」有售愛馬仕包。(截取自小紅書)

中國好市多奢侈品「賣場式」銷售 愛馬仕20分鐘搶光

2023-09-14 14:27
「中國第一網紅」李子柒在頻道停更逾2年後，近日無預警回歸鏡頭前拍攝露臉影片。（取材自微博）

「中國第一網紅」李子柒停更2年首露面 網轟動：模樣變了

2023-09-16 03:32
iPhone 15系列15日晚間在中國開啟預售，開售10分鐘內，蘋果官網一度崩潰。記者黃筱晴／攝影

iPhone 15在中預售太火爆 蘋果官網開售10分鐘崩潰

2023-09-16 11:35

超人氣

更多 >
專家警告 勿用醋和小蘇打疏通阻塞水管

專家警告 勿用醋和小蘇打疏通阻塞水管
歐洲貴？這4國生活費不到美國的一半

歐洲貴？這4國生活費不到美國的一半
退休族財力不足 紅藍卡和白卡保障有限 優雅老去更難了

退休族財力不足 紅藍卡和白卡保障有限 優雅老去更難了
搞丟F-35墜毀戰機 美軍陸戰隊找到了「殘骸散落遍地」

搞丟F-35墜毀戰機 美軍陸戰隊找到了「殘骸散落遍地」
美新排名指標40年最大改變 這些公立大學飛升50名

美新排名指標40年最大改變 這些公立大學飛升50名