銀川300畝農地變垃圾場無人理 民舉報 書記「忙著呢」

寧夏銀川大批農田遭非法傾倒，300多畝耕地慘變大型垃圾場。(視頻截圖)

寧夏銀川大批農田遭非法傾倒，300多畝耕地慘變大型垃圾場，當地生態環境遭到嚴重破壞，村民攔過車、找過人、報過警，國土資源執法監察支隊取樣檢測 時間長達一年多，至今不給村民看結果；銀川18日成立調查組，表示會嚴肅處理。警方爆料，指使人倒垃圾的就是時任城管局局長，傾倒垃圾的車身上還寫著「西夏城管」。

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銀川出版報導，2020年起，寧夏銀川市西夏區興涇鎮黃花村的村民不斷向上反映，該村耕地變成大型垃圾場，祖祖輩輩賴以生存的土地不能耕種了，然而事情至今既沒有說法，也沒有解決。

究竟是什麼人視法律於無物？其實早在兩年前，村民就已經向寧夏銀川市西夏區綜合執法局舉報，但副局長最後表示不歸他們管，要去找國土資源部門；找了寧夏銀川市國土資源執法監察支隊，相關人員取樣檢測時間長達一年多，至今不給村民看結果，拚命「踢皮球」。

寧夏銀川大批農田遭非法傾倒，300多畝耕地慘變大型垃圾場。(視頻截圖)

據報導，村民多次到鎮政府反映情況，寧夏銀川市西夏區興涇鎮黨委書記說「今天忙著呢、今天顧不上」，將村民拒之門外；村民氣憤說，事情一拖好幾年。

不僅如此，反映問題的村民還被陌生人監視、毆打、電話威脅。有警員爆料，指使人倒垃圾的就是時任城管局局長，傾倒垃圾的車身上還寫著「西夏城管」。警方爆料稱，指使人倒垃圾的是當地時任城管局長。