國有房企也爆雷 遠洋集團暫停支付境外債 全面重組

遠洋集團進行境外債整體重組。 (取材自澎湃新聞/視覺中國圖)

中國國有房企遠洋集團8月驚傳爆雷爭取違約豁免，儘管在8月獲得一筆境外債權人的違約豁免，但面臨流動性困難，還是走到境外債整體重組 的地步。遠洋15日公告，旗下8筆境外美元存續債券 自15日起在港交所停牌，同時將暫停支付所有境外債務，進行全面重組。但遠洋仍否認債務違約，並說境內公司債、境外美元債票息均已順利展延。

遠洋集團表示，當前未出現任何公開市場違約，境內公司債、境外美元債票息均展期成功，並按期兌付展期後的境內公司債款項。已經委任華利安諾基為財務顧問，並委任盛德律師事務所為法律顧問，協助公司針對現有資本結構和流動性挑戰進行評估並制定最佳解決方案。

目前，遠洋集團境外存續的美元債共計八檔，總規模為39.2億美元（約285億元人民幣）。遠洋集團表示，過去一年半時間，遠洋集團全力以赴、重信守約，透過加強債務管理、推進資產處置、抓銷售促回款等措施，公開市場累計還款近200億元人民幣。

相較其他房企，業內對遠洋的另一層關注，在於國資背景股東包括中國人壽、大家保險，如何協助遠洋度過難關。今年初，兩大股東成立專門工作組，完成對遠洋的資產狀況及經營情況排查，確認遠洋是受行業影響，出現了階段性流動性風險。

鑒於以上背景，遠洋表示，最佳出路是對境外債務進行全面重組，確保債權人得到公平公正的待遇，提供可持續的資本結構，並為穩定營運奠定基礎。

遠洋在公告中稱，將集中一切必要資源確保現有專案交付，加快在建物業及已竣工物業的銷售，穩定業務營運，保障購房者、合作夥伴及所有持份者的利益。此外，內部也在實施降本增效措施，以提高營運效率。

實際上，從單筆債券展期到整體債務重組，幾乎是中國房地產業內諸多房企的必經之路。第一財經報導，克而瑞研究中心認為，對債權人而言，如果不進行債務重組，企業可能面臨破產 重整或清算。

相比之下，債務重組可讓房企獲得階段性穩定，一定程度上也能更好地保證債權人的利益。

從其他案例看，債務重組的推進情況不一。典型企業如融創160億元境內債券已在年初展期成功，境外債重組方案也拿到87%同意票，有望年底前完成全部流程；也有體量巨大的房企恒大，為推動債務重組的債權人會議則一再延期。

業內認為，債務重組能否順利通過，與企業自身體質息息相關。