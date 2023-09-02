山東男尋親抗癌…成功找到了 父：把我的血抽乾都行

趙修君小時候的照片。（取材自新黃河）

山東臨沂男子趙修君2022年確診甲狀腺癌，需要親生父母的血液培養免疫T細胞增強免疫力 ，最終在各界的幫助下順利尋親，並與親生父親的DNA 比對成功。目前趙修君已經跟親生父親有過短暫交流，在告知病情後，趙修君的父親表示，會盡自己所能幫助孩子治病，「把我的血抽乾都行」。

99健康網、新黃河報導，8月30日，趙修君接到了一個來自四川綿陽的電話，一個久違的聲音在電話那頭響起，那是他多年來一直在尋找的父親，同時也是打拐民警胡祥雨的聲音。

早在2022年，趙修君確診甲狀腺癌，宣告他的生命踏入一片未知的領域。治癒的希望似乎遙不可及，他的目光投向了親生父母的血液。原來，基於car-T基因治療方案需要，父親終於承認了掩藏幾十年的祕密：趙修君並非他親生。

「他們給了我生命，我希望他們能夠提供一管血，再給我一次『生命』。」趙修君希望能找到親生父母，於是開始了他的尋親之旅，利用網路平台的力量，向社會各界發出呼籲。在四川省級團圓工作室等愛心人士的協助下，他找到了親生父親胡祥雨，並與親生父親完成了DNA比對採血。

胡祥雨承認當時把趙修君送走的事，也願意跟他相認。父子重逢的瞬間，無法言喻的情感湧上心頭。胡祥雨的眼眶濕潤了，他緊緊擁抱著趙修君，彷彿要將多年的思念全部傳遞給這個曾經孤獨奮鬥的孩子。

然而，面對趙修君的病情，胡祥雨的心情又沉重起來。他得知兒子需要親生父母的血液，以培養免疫T細胞，增強免疫力，為抗擊病魔提供更多的力量。在得知這個事實後，胡祥雨毫不猶豫地表示，他會盡自己所能，用盡一切努力來幫助趙修君，還堅定地說：「把我的血抽乾都行。」