做擦邊生意？上門按摩App玩「顏值誘惑」 還只接待異性

上門按摩平台玩「顏值誘惑」。（取材自半島都市報）

近幾年，「上門經濟」興起，打開上門按摩App ，卻驚見面容姣好、身材火辣的美女畫面，評論區充斥「膚白貌美」、「三七身材」、「夢中情人」等言論，只見標榜「安全正規」的平台玩起「顏值誘惑」，稱只接待異性，做起了「擦邊」生意，技師的從業資質更備受質疑。

半島都市報引述南方都市報報導，查看20款上門按摩App發現，一些技師發布的生活照觀感極具「誘惑」性，甚至在個人簡介中為自己貼上「顏值爆表」、「年輕漂亮」的標籤，有的特別提出「只接待異性」。

隨手打開一個上門按摩App，首頁通常用大大的字體標註「綠色服務」、「安全正規」、「專業推拿」等字樣，而滑到技師頁面，撲面而來的卻是穿著暴露、姿態妖嬈的女性照片。

一名上門按摩平台的用戶表示，在選擇技師的過程中，首先關注對方的照片，其次才是按摩經驗，「好看是首選」。

從推薦技師的規則來看，多數按摩平台不約而同地強調了照片與本人的「相似性」，而非按摩服務的「專業性」。譬如，「按個摩」App設置了「爆照專區」、「靠譜專區」，「爆照專區」說明稱「先看本人現拍照，核對滿意再下單」，支付相應額度的「摩豆（虛擬幣）」，就可以查看本人現拍照片。

在這些技師的介紹中，除了對專業技能的描述，也不乏「顏值爆表」、「年輕漂亮」、「五官精緻」、「照片本人」、「會聊天」等關於性格、顏值、態度的信息。在一款名為「摩耶上門按摩」的App上，部分技師提出僅接待異性，如有女技師「歡迎帥哥哥下單」，有的男技師則強調「不接待男士」。

針對技師的評價中，並非討論手法專業與否，而是多聚焦身材、顏值、皮膚等外形條件。在東郊到家、按個摩、33上門按摩、往約等App上，點進幾個接單量排名靠前的技師頁面，評價內容中不乏「前凸後翹」、「純欲天花板」等用詞。

對技師缺乏充分的身分資質審核，更為消費者帶來不確定性風險。