做擦邊生意？上門按摩App玩「顏值誘惑」 還只接待異性
近幾年，「上門經濟」興起，打開上門按摩App，卻驚見面容姣好、身材火辣的美女畫面，評論區充斥「膚白貌美」、「三七身材」、「夢中情人」等言論，只見標榜「安全正規」的平台玩起「顏值誘惑」，稱只接待異性，做起了「擦邊」生意，技師的從業資質更備受質疑。
半島都市報引述南方都市報報導，查看20款上門按摩App發現，一些技師發布的生活照觀感極具「誘惑」性，甚至在個人簡介中為自己貼上「顏值爆表」、「年輕漂亮」的標籤，有的特別提出「只接待異性」。
隨手打開一個上門按摩App，首頁通常用大大的字體標註「綠色服務」、「安全正規」、「專業推拿」等字樣，而滑到技師頁面，撲面而來的卻是穿著暴露、姿態妖嬈的女性照片。
一名上門按摩平台的用戶表示，在選擇技師的過程中，首先關注對方的照片，其次才是按摩經驗，「好看是首選」。
從推薦技師的規則來看，多數按摩平台不約而同地強調了照片與本人的「相似性」，而非按摩服務的「專業性」。譬如，「按個摩」App設置了「爆照專區」、「靠譜專區」，「爆照專區」說明稱「先看本人現拍照，核對滿意再下單」，支付相應額度的「摩豆（虛擬幣）」，就可以查看本人現拍照片。
在這些技師的介紹中，除了對專業技能的描述，也不乏「顏值爆表」、「年輕漂亮」、「五官精緻」、「照片本人」、「會聊天」等關於性格、顏值、態度的信息。在一款名為「摩耶上門按摩」的App上，部分技師提出僅接待異性，如有女技師「歡迎帥哥哥下單」，有的男技師則強調「不接待男士」。
針對技師的評價中，並非討論手法專業與否，而是多聚焦身材、顏值、皮膚等外形條件。在東郊到家、按個摩、33上門按摩、往約等App上，點進幾個接單量排名靠前的技師頁面，評價內容中不乏「前凸後翹」、「純欲天花板」等用詞。
對技師缺乏充分的身分資質審核，更為消費者帶來不確定性風險。
在「東都到家」App中發現，大部分技師僅展示了簽約商家的營業執照和技師職業資格證書，並未展示真名和實名認證信息，而在部分技師主頁中，貼著同一張照片的職業技能證書，為多人所「共用」；「東郊到家」App上部分理療師的資質證書僅展示了統一的封面，而並未公開內頁信息；「約個摩」、「幫到家」App的所有技師主頁的資質證書均為統一的一張沒有個人信息的人力資源測評證書。
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