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715萬牛郎織女雕塑貴又醜 還涉抄襲？河南魯山縣住建局長免職

中國新聞組／北京30日電
這座牛郎織女雕塑被網友罵爆。（央視截圖）
這座牛郎織女雕塑被網友罵爆。（央視截圖）

河南甫脫貧的魯山縣耗資715萬元（人民幣，下同）打造牛郎織女雕塑受到各界質疑「又貴又醜」，魯山縣對此初步調查，決定對縣住建局長免職；至於民眾對於雕塑的質疑，魯山政府辦對媒體詢問連回6個「不知道」。還有知名導遊因為評價「715萬修雕塑」遭到威脅，發來孩子身分證號說能找到他。

來源：YouTube

綜合媒體報導，河南省平頂山市魯山縣人民政府官網上的一篇題為「中國牛郎織女文化之鄉」文章顯示，牛郎織女的故事發源於魯山，並流傳至各地。2023年8月22日七夕節，魯山縣的「牛郎織女」雕塑揭幕。此後，這座花費715萬元打造的雕塑，引發了關注和熱議。不少人疑問，「錢花在了哪裡？」

報導說，魯山縣一位副處級退休幹部說：「2020年2月，魯山縣退出貧困縣序列。在退出前，花一百多萬元建雕像，有必要嗎？在退出後花八百多萬元搞了個很多老百姓吐槽的雕像，有必要嗎？這九百多萬不能用在刀刃上嗎？」

媒體為解答公眾疑惑，詢問魯山縣人民政府辦公室，一名工作人員回復了6個「不知道」，1個「不清楚」。

被問及715萬元是否全部用於建造「牛郎織女」雕塑，該工作人員表示「不知道」；是否有關注到「牛郎織女」雕塑與長沙的「湘江女神」雕塑被指相像，對方表示「不知道，不知道」；是否有關注到網上的輿論，對方表示「不知道，這個不知道」；應該向哪個部門進行核實，對方表示「不太了解」、 「不清楚」；媒體質疑魯山縣政府辦公室曾接受採訪表示已關注到輿情，該工作人員依舊表示「不知道」。

此外，一名導遊「小黑諸鳴」發帖稱，因對魯山縣「天價雕塑」事件發表評價，他收到一封威脅郵件。「讓我立即刪除視頻，然後附上我孩子的身份證號和地址信息，說他能找到我們。」對此，相關部門人員已趕往他所在的城市，調查威脅信事件。

報導說，魯山縣初步調查後，將負有直接責任的縣住建局長黨某某免職，對縣住建局工作人員李某某言辭不當的行為給予政務記大過處分，對工程造價、招標流程等問題全面審查。

雕塑 河南 退休

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