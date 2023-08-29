江西少女早戀被阻跳河 母親也跟上 17歲男友救人溺斃

事發現場。（取材自瀟湘晨報）

江西發生一起跳河溺水事件，一對母女與一名17歲男孩落水，最後母女獲救，但男孩遇難。自稱與身亡男孩同村的村民表示，女孩與男孩早戀，但女孩的媽媽不允許。另一名參與打撈的人表示，母女倆在河邊爭執，男孩也被叫來，女孩先跳河，母親下河想拉回女兒，男孩跟著下水想拉母女倆上岸，沒想到自己犧牲。

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瀟湘晨報報導，事情發生在江西省撫州市崇仁縣黃洲橋下，參與打撈救援的房先生表示，25日下午1時許，他接到打撈落水男孩的任務，「到的時候聽說母女已經被外賣小哥救上來了」，現場也有公安、消防、藍天救援隊，但直到晚間6時許，才打撈到男孩。

房先生說：「聽說是母女兩個吵架，女孩打電話把男友喊過來了，女孩先跳河，母親去拉女兒也跟著下去了，男孩也去拉她們兩個，也滑下去了。」

報導稱，有認識男孩的網民受訪表示：「男孩子是我們村上的，男孩女孩學習成績都很好，我也是聽說兩個人在談戀愛，女孩媽媽不同意。」該網民還在相關新聞的評論區留言稱，男孩子17歲、準備讀高二，「村裡人都在感到惋惜，人怕中年殤子」。