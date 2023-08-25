廣州女「炫富舉報」掀波 再爆能源集團董事收錢

一名自稱南方電網公司廣州供電局員工妻子在社區群組炫富，隨後又貼文實名舉報丈夫透過行賄入職。（取材自澎湃新聞）

日前一名自稱南方電網公司廣州供電局員工妻子的女子，因疑似「假炫富、真舉報」在網路上引發熱議，女子爆料丈夫畢業時行賄時任廣州供電局局長，因此獲得工作。近日，該女子再發文，表示收錢的局長「現在是某能源集團董事」，更稱舉報丈夫後遭威脅。

上游新聞報導，此前多張網路流傳的截圖顯示，阿娟舉報丈夫王某為入職供電局行賄30萬元（人民幣，下同），時任領導和中間人分別收取25萬、5萬，舉報內容中王某還被指遺棄病妻幼女。

據報導，相關話題持續發酵引發網友熱議，廣州供電局在微博 發文稱，「已成立核查組進行核查，如涉及違法違紀問題，將嚴肅處理」。廣東電網紀委稱，此事他們未介入，由廣州供電局受理核查。

不過女子24日發文表示，事發至此，廣州供電局沒有任何人聯繫她，索要相關舉報證據，「成立核查組無權限核查相關的領導。」更在文中爆料，先前舉報中提及的前任供電局領導已升任某能源集團董事會，任職外部董事，由於「廣州供電局無核查權限」，她已向中紀委提交舉報材料。

此外，女子還貼出報警回執，表示自己遭供電局人員威脅，「供電局領導看到我發在社交平台的言論感到十分震怒，要求我在10分鐘內將在社交平台的發言刪除。不刪就正式採取強制措施，還威脅我和我的親屬，（此舉）可能會影響到孩子未來的政審、考公務員，甚至會涉及到我的整個家庭，以及我家人的工作」，女子表示自己已經報警，並有錄音證據。

對此，南方電網宣傳部門工作人員回應，經核查是王某打給其妻弟的一通電話，不代表單位立場，舉報事宜仍在調查中。

影音來源：YouTube