避雷？山東地產老董找「大師」改名 員工「不合」也得改

綠地泉公司對外發布消息的截圖。（取材自紅星新聞）

中國房地產 巨頭近日頻傳財務狀況暴雷，有同行為「避雷」，公司董事長不僅特別請來大師算命後為自己改名以求改運，還要公司員工、幹部們都一起跟著改名。媒體報導引述該公司知情員工表示，公司舉凡辦活動、成立新的子公司，參與的員工都要經過算命，如果「不合」就要改名，配合改名就會被公司重用，拒絕就會被邊緣化。但該公司否認有此情形。

紅星新聞報導，這家公司是山東綠地泉控股集團（下稱綠地泉公司），據官網，其是世界500強企業綠地集團控股，現已發展為以房地產開發為主業的大型企業集團，具有房地產一級資質、物業服務一級資質、建築工程施工總承包一級等多項資質。該公司官網董事長名字為「劉岷」。

「劉岷實際上的名字為劉民，之所以會加了一個『山』字旁，就是因為求運勢，因為他找大師算過，加『山』字旁寓意有靠山。他自己在不同場合說過，加了『山』他就變得強勢，發展越來越好。公司內部比如座次表或者其他時候，如果沒有用劉岷而是用的劉民，將會遭到批評，包括公司對外宣傳，也一律要用劉岷這個名字。」報導引述一名該公司知情人士說。

公司官網上董事長簽名為「劉岷」。（取材自紅星新聞）

天眼查顯示，該公司法定代表人兼董事長的名字確為「劉民」。

報導引述知情人士透露，董事長不但自己改名，還會要求員工也改名字，很多都是中層領導。比如參與籌備某重要活動，劉民會請大師看看舉辦人的名字與這個活動合不合，不合就需要改；還有成立新的子公司等，如果領導層的名字和劉民及公司不合，就需要改，「改了就會被重用，如果拒絕就會被邊緣化。」

經查詢，至少有5名員工對外使用改過的名字。有人把原本名字的一個字加了個偏旁成同讀音的另一個字；有人把名字當中的兩個字都改成了與原本名字讀音相同的另兩個字。

一名改過名字的員工說，當時公司要成立一個新的公司，讓「大師」算了一下自己和這個公司是否合，最後說他的名字要改成另外兩個字，「我就改了，但只是在公司工作中用這個名字。」另一名員工稱，當時受邀到綠地泉公司工作前就看過自己的「八字」和董事長是否「合」，但進了公司又被要求改名字。「我覺得改的名字不好聽，就沒同意，後面就慢慢被邊緣化了。」

至於知情人士所說的「大師」，報導指出，經聯絡到「大師」，其確認劉民的名字確實是他改的，「改了名字對他好。」自己也曾給綠地泉公司多個員工改過名字。據報導，劉民對此尚未回應，綠地泉公司辦公室工作人員則稱「沒有這種事，也不方便接受採訪。」