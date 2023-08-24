買榴蓮沒拿穩 上海3歲女童被砸破相 誰該負責？

女孩面部被榴蓮砸傷。（取材自紅星新聞）

上海一名3歲女童的母親近日在抖音 發布視頻稱，自己的孩子和婆婆在水果店購買榴蓮時，由於店員沒有拿穩，導致榴蓮掉落砸傷孩子面部，半邊臉都是血，經送醫診斷為傷及真皮層的撕裂傷。店員和店主一度都表示與他們無關，她報警後，店員才支付2000多元人民幣的醫藥費，但仍不願承擔責任。有律師稱，無論何種情況，水果店都應擔責。

紅星新聞報導，這名女孩的母親焦女士發布視頻稱，事發在19日晚，榴蓮砸傷其女兒時，店舖營業員並沒有在意此事，婆婆詢問店舖負責人無果後報警，並帶著店員與孩子一起去往醫院檢查。醫院內，店員最初拒絕支付醫藥費，在警察趕到後支付費用2000多元。檢查完畢回到商舖，沒有負責人出面解決問題。

「當時負責人沒有出面跟我們去醫院，營業員跟我們去的醫院，警察來了之後他才付的2000多元醫藥費，中途這個營業員也是一直拒絕付醫藥費。」焦女士稱。

事發水果店視頻監控截圖。（取材自紅星新聞）

據現場目擊證人講述，焦女士的孩子、老公和婆婆在購買榴蓮準備付款時，店員單手拿榴蓮手柄遞給孩子奶奶，但孩子奶奶未接到榴蓮時就鬆手了，榴蓮隨即砸向孩子面部。「當時我看到的是小女孩整個半邊臉全部都是血，但是營業員沒有說一句話。她奶奶抱著小孫女找店舖負責人，門口一位拿著話筒的男士說，誰砸的找誰去，跟我沒關係。」

據焦女士提供的店舖監控視頻顯示，店員在交接榴蓮時孩子奶奶有接拿行為，但具體有無觸碰到榴蓮，由於視頻較模糊還不能判斷。

焦女士在醫院拿到的診斷報告顯示：患兒面部見多處裂傷，右面中部一長度約2cm傷口及鼻下約0.8cm傷口均傷及真皮深層，餘裂傷部位傷及真皮淺層，門診初步診斷為面部裂傷。目前，焦女士已帶女兒去上海九院掛號治療，焦女士稱，由於孩子臉部中間傷口是被榴蓮刮掉一塊皮，如果傷口不平整則後續治療可能比較麻煩，她擔心女兒面部會留疤。

焦女士稱，事發3天後店方未曾聯繫自己道歉或賠償。

河南 澤槿律師事務所主任付建律師認為，此事件的爭議焦點在於交接榴蓮時店員是否有提前鬆手的行為，如果有，則店員應當負全部賠償責任。如果沒有，店員也不承認，則可能會根據「民法典」的公平原則劃分責任，雙方均承擔責任。如果雙方調解不成，家屬可以起訴至法院，以侵害人身權為由向店主請求賠償。

四川縱目律師事務所王英佔律師表示，無論何種情況，店員因職務對外造成的侵權應由店舖負責。