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閩醫院失誤 扎破心臟害死4歲童 父要求院方負責、道歉

中國新聞組／北京19日電
劉先生指控第一個規培生扎到心壁，第二個規培生打針又扎到心包。（取材自羊城晚報）
劉先生指控第一個規培生扎到心壁，第二個規培生打針又扎到心包。（取材自羊城晚報）

廈門大學附屬第一醫院因骨髓穿刺術失誤，致4歲女童死亡，根據第三方檢測機構出具的屍檢司法鑑定意見書，該院過錯是主要原因，其醫療過錯在損害後果（死亡）中的原因大小（參與度）在56%~95%之間。

羊城晚報報導，女童父親劉先生說，「我們要求院方直視問題、端正態度，承擔絕大部分的責任，並且積極處理這個事情，給孩子一個說法，給我們一個道歉，相關責任人也要負該有的責任。」針對此事該醫院稱，正在走司法途徑。

據報導，劉先生表示，去年底，4歲的女兒發燒未退到廈門某醫院檢查，住院二十多天恢復正常後出院。今年3月，再到醫院去複查，發現血像異常，但未找出病因。後來帶去廈門大學附屬第一醫院複查，孩子被診斷出患有白血病，此後便在該院治療。

報導指出，劉先生稱，醫師告知他們治療總共需十三階段，兩階段治療結束後，醫師稱已經好了95%，之後便是鞏固治療了；5月中旬，劉先生帶孩子去醫院做第三個階段治療，醫師要求給女兒做骨髓穿刺術。然而，孩子進去操作間十多分鐘後只聽得操作間中突然嚎叫了一聲，過沒多久就無聲響，「孩子就這樣沒了，她還沒來得及見到世界的美好。」

劉先生認為，孩子的死是規培生操作失誤所致，「當日做手術前，我們夫妻倆特別囑咐值班醫師要親手做，醫師也答應了，然而手術時是交給規培生去做；第一個規培生扎到心壁，位置不對；接著第二個規培生接著打針，又扎到心包，位置距離實際位置偏差十幾公分。」

劉先生十分氣憤，「當時女兒生命垂危，為何沒把我女兒帶到ICU搶救，而是在沒有任何搶救設備的操作室做心肺復蘇，做了40分鐘。」

針對劉先生關於「規培生施術」的說法，院方表示，手術是有操作資質的醫務人員操作。

涉事醫院。（取材自羊城晚報）
涉事醫院。（取材自羊城晚報）

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