長沙翁疑吸氫亡 養生館宣稱可抗癌

長沙一家健康生活館，倡導讓老年人吸食氫氣養生。（取材自瀟湘晨報）

民間養生方法多樣，近期一名男子向媒體曝光，長沙一家「艾氫健康生活館」涉嫌向老人宣稱氫氣可以抗癌，吸氫氣能改善各種疾病，同時一邊向老人出售高價吸氫機，他的父親疑似就是因此死亡。據指稱，涉事健康生活館在被暗訪時，店內還坐著十多名老人在體驗，儼然已形成相當規模。

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據瀟湘晨報報導，近日接獲一位劉姓男子投訴，反映本月6日一早，發現自己的父親在家中死亡。他說，「他白天在門店吸氫氣，晚上回家吸，去世前還在用氫水泡澡。吸氫機是他花1萬9800元（人民幣，下同，約2718美元）在那家店購買的。」

報導稱，記者到該店暗訪，發現約20平方公尺的門市內還坐著十多名老人，正在體驗吸氫氣。

投訴者劉先生表示，他懷疑父親的死亡原因是氫氣所致，之所以沒做屍檢，是不想他去世了還被開膛破肚。目前，老人的遺體還在殯儀館。

該生活館工作人員，時常在有十多個老人的微信群組中，發布氫氣有助於抗氧化，治病，緩解炎症等等的訊息。（取材自瀟湘晨報）

劉先生指稱，今年4月初，發現75歲的父親經常去一家門市吸氫氣，兩人曾多次爭吵，後來查詢父親微信 聊天紀錄發現，他被帶到一家「艾氫健康生活館」免費吸氫氣，然後不斷被洗腦「喝氫水、吸氫氣可以治療多種疾病」，老父親信以為真，購買了一台用於吸氫氣的氫氧發生器。

對於上述情況，長沙當地咸嘉湖市場監督管理所表示，將會針對目前情況進一步調查。

據報導，該健康生活館使用的吸氫機製造商為深圳市琺彩科技有限公司，對於劉先生的情況，該公司客服曹女士表示，「現在有的經銷商確實涉及過度宣傳、誇大宣傳，我們也一直在和經銷商說要注意這些問題。至於為什麼會出現（劉先生父親）這個事故，如果家屬存疑，建議他們配合警方處理，不歸我們負責」。