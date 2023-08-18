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28歲妻出軌48歲班主任 孩子爸：感情沒破裂不離婚

中國新聞組／北京18日電
48歲郭男在電梯裡摟抱28歲女家長。（取材自九派新聞）
48歲郭男在電梯裡摟抱28歲女家長。（取材自九派新聞）

一名重慶家長慶男近日舉報稱，自己28歲妻子出軌孩子的48歲小學郭姓班主任，妻子自5月就離家出走與郭男非法同居，兩人被其母在街頭抓現行，郭男仍否認且態度囂張，他怒將兩人在電梯裡有親密舉止的視頻等做為證據舉報，但迄今3個多月不見官方處理。舉報視頻引發網友熱議後，長壽區教委表示正在組織調查核實。如情況屬實，將依紀依法嚴肅處理。

綜合百姓關注、九派新聞報導，慶姓男家長在舉報視頻中稱，某小學郭姓男教師與學生家長非法同居，而郭男就是自己孩子的班主任，今年48歲，與郭男同居的是自己的妻子，今年28歲。「別的家長在傳，我私下去警告過他（郭男）的，他說我們年齡相差這麼多，怎麼可能？他又是我孩子的班主任，你想想如果沒有這個事情，我肯定不可能想去得罪他的。」

慶男視頻中說，郭男和自己妻子非法同居關係曝光後，妻子提出離婚，他不同意，因為他覺得妻子離婚的目的不單純，「根本就不是因為感情破裂，而是因為有第三者老師的介入」。

據慶男發布的視頻，郭男與妻子舉止親密，在電梯間裡親密摟抱，妻子依偎在郭男懷裡。同電梯的還有一名女童，不知是否為慶男的女兒。

女子婆婆稱，兒媳在5月份離家出走了聯繫不上，有鄰居告訴她，她兒媳婦很有可能在孩子的郭姓班主任家裡，孫子就要她去郭男所住地找人。她蹲守了一晚上，真的看到兒媳從郭男一起走出來，她當街質問，但郭男不僅否認還態度囂張，也並未道歉。慶男怒斥郭男：「你還教書育人！你育啥子啊！都是因為你，我老婆離家出走跑來租房子住！」

監控視頻多次拍到兩人舉止親密。（取材自九派新聞）
監控視頻多次拍到兩人舉止親密。（取材自九派新聞）

此事發生後，她想要兒子和兒媳離婚，但兒媳不同意協議離婚，要求起訴離婚。「我也沒說讓她（兒媳）淨身出戶，起碼是要個態度，到底是回歸家庭，還是斷絕關係。」現在兒子有些憂鬱，因為這件事都睡不著覺。相關事證已於5月已舉報到教育部門。

對此，長壽區教育局工作人員回應稱，已經在按流程處理此事了，但是處理結果還沒有正式出來。

舉報視頻發布後，引發網友們撻伐，一致怒批郭男和慶妻的行為：「怎麼當著孩子面抱，不管是誰的孩子，太毀三觀了」，「老公也是奇葩，都有第三者了，女方都提離婚了，還說感情沒破裂」，「為人師表，結果把學生媽媽給勾引上了，當地教育和紀檢部們必須依法依規處理」，「都納悶了，圖他個啥，大20歲」，「5月份就已經向教育部門反應了，還在調查，真服了」。

舉報視頻曝光後，8月17日，重慶長壽區教育委員會通報，近日，區教委接到桃源學校學生家長關於該校教師郭男某有關問題的反映。區教委高度重視，正在組織調查核實。如情況屬實，將依紀依法嚴肅處理。

教育部 教育局

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