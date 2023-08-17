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遭陌生男子逼陪酒？女擺拍騙流量 影片遭下架

中國新聞組╱綜合報導
眾人在飯店商議擺拍的過程都被監控拍下。(取材自央視)
眾人在飯店商議擺拍的過程都被監控拍下。(取材自央視)

日前一段「女子遭陌生男子要求陪酒」影片在網上引發廣泛關注，有網友譴責視頻中的男子，還有人質疑這段視頻有擺拍痕跡；在公安機關調查後，證實的確是擺拍，四人被行拘，不實視頻帳號被註銷。

央視報導，視頻中標註的地點為湖南長沙，一名女子和朋友在飯店吃飯時，遇到一名長沙口音的陌生男子前來要求陪酒，在女子的反覆拒絕下，這名男子仍不依不饒。這段視頻內容一經發出，迅速引發討論。

不過這段視頻存在種種疑點，引起公安機關注意。長沙市公安局開福分局洪山橋派出所民警劉傑指出，一般來說，女孩子如果拍這種視頻的話，第一時間就會拍對方，不會拍自己，而且基本上這種情況發展的後續都會報警，但是她這個既沒拍對方又沒報警。

據報導，警方介入調查，發現視頻的沈某帳號粉絲量已經有384萬，而這段視頻在7月28日晚上發布後，次日點讚量就超過20萬，發布者沈某隨後又發布一條聲明視頻，說是在報平安，看上去彷彿是給第一條視頻「敲了實錘」。

不過當警方聯繫視頻中的女子後，她卻支支吾吾，關於被「滋擾」的時間、地點等信息，都表示已經記不起來了，還說希望事情到這裡就算了，反常的態度引起民警的警覺，最後在警方拷問下，沈某才承認視頻是假的，其實是由他們團隊中的「內容主編」龔某策畫，由網路主播沈某演繹，攝像成某某擔任「醉酒男子」，團隊分工明確，視頻先後拍攝三次，前後大概只用了30分鐘。而這些擺拍畫面全程被飯店監控錄下。

長沙市公安局開福分局依法對沈某等4人處以行政拘留，並責令平台注銷發布不實視頻賬號。

女子遭陌生男子要求陪酒，原來是擺拍。(視頻截圖)
女子遭陌生男子要求陪酒，原來是擺拍。(視頻截圖)

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