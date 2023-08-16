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藏什麼秘密？ 1張化驗單 吉林3醫患搶成一團

中國新聞組／北京16日電
醫護將患者按倒在走廊，並搶奪患者手中的化驗報告單。（取材自微博/@元三晉）
醫護將患者按倒在走廊，並搶奪患者手中的化驗報告單。（取材自微博/@元三晉）

吉林延吉中醫院2名醫護，從病患手中搶奪化驗單的視頻，在網路上引發熱烈討論。網友幾乎一邊倒地質疑，「為什麼要搶患者手上的化驗單？化驗單上又藏著什麼秘密？

來源：YouTube

極目新聞報導，影片中，兩名女醫護人員將一名患者按倒在走廊，並搶奪患者手中的化驗報告單，另有一名保安人員伸手阻攔旁邊的人靠近。視頻裡，雙方疑似還發生了「口咬」、「拽胳膊」等行為，可見搶奪之激烈。

網友猜測，如果是患者出錢做的化驗，那患者當然有權查閱並拿走化驗單，以了解化驗的結果。現在一些醫院還專門開通了網上查閱化驗單的功能，就是給患者方知情權。

醫護將患者按倒在走廊，並搶奪患者手中的化驗報告單。(視頻截圖)
醫護將患者按倒在走廊，並搶奪患者手中的化驗報告單。(視頻截圖)

影片中，醫護人員極力搶奪化驗單，有網友推測，是不是化驗單的結果不準確，或化驗單上有什麼離譜的數據？哪怕是數據不准確，院方也沒必要一搶了之，雙方對化驗結果有異議，是可以復查的。

不少人認為，是不是院方的化驗單是假的，醫院為了搞創收，把沒病說成有病，把小病說成大病，然後讓患者出錢治病，結果當場被識破了。現在，相關的各種說法滿天飛，不知真假，讓人雲裡霧裡。

網傳當事女病人在網上回應，她在延吉中醫院做了胃鏡檢查，取了活體樣本做病理。她想看胃鏡檢查報告並拍照，不按醫院要求的舉動引起了醫生的不滿，也就造成了此次的衝突。另有網友透露，兩造是因為女病患不想交病理費而發生衝突，不過不少網友對此說法表示質疑。而相關傳言尚無法獲得證實。

延吉市衛生健康局工作人員表示，目前事件正在調查中，已派人到中醫院現場調查了解情況，後續將會發布情況說明。

醫護搶奪患者手中的化驗報告單。（視頻截圖）
醫護搶奪患者手中的化驗報告單。（視頻截圖）

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