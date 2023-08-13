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排演多部轟動作品 一級演員被查：追求低級趣味、放縱貪欲

中國新聞組／北京13日電
國家一級演員蘇孝林被開除黨籍。(取材自紅星新聞)
國家一級演員蘇孝林被開除黨籍。(取材自紅星新聞)

甘肅省紀委監委11日通報，甘肅省政府原參事蘇孝林嚴重違紀違法，被立案審查調查。現年65歲的蘇孝林長期在蘭州文化系統工作，是國家一級演員、男高音歌唱家，他組織排演的多部作品曾引起關注。蘇孝林被指拉幫結派培植個人勢力、追求低級趣味、沉溺賭博，還長期與他人保持不正當性關係等。

紅星新聞報導，通報指蘇孝林身為黨員領導幹部，長期破紀違法，拉幫結派培植個人勢力，對抗組織審查調查，轉移隱匿非法所得、銷毀證據；罔顧中央八項規定精神，超標準使用辦公用房和交通工具，裝修豪華接待場所，公款大吃大喝，接受可能影響公正執行公務的宴請，接受私營企業主提供的特殊消費，安排親屬公款旅遊；違反生活紀律，追求低級趣味，沉溺賭博，道德敗壞，長期與他人保持不正當性關係。放縱貪欲，將公權力當作謀取私利的工具，大肆攫取國家財產，在企業經營和項目承攬等方面為他人謀取利益，多次收受和索取他人賄賂，數額特別巨大。

甘肅省紀委監委稱，給予蘇孝林開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送司法機關依法處理，所涉財物一併移送。

蘇孝林簡歷顯示，1958年3月出生的蘇孝林為甘肅蘭州人，2018年3月起，蘇孝林開始擔任甘肅省政府參事，2020年10月，其卸任蘭州大劇院院長，但繼續擔任甘肅省人民政府參事，2021年4月，蘇孝林退休

另據媒體報導，1994年，蘇孝林組織創排的大型舞蹈詩《西出陽關》，在第四屆中國藝術節上首演即引起轟動，曾獲得中宣部「五個一工程」獎、文化部「文華新劇目獎」和甘肅省「敦煌文藝獎」。

甘肅 退休

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