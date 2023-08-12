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去年持續虧損… 恒大地產負債1.83兆 資不抵債

中國新聞組／北京12日電
恒大集團旗下恒大地產總負債人民幣1兆8338億元，已資不抵債。（路透）
恒大集團旗下恒大地產總負債人民幣1兆8338億元，已資不抵債。（路透）

陷入債務深淵的中國恒大集團旗下恒大地產發布最新財務報告，總負債人民幣1兆8338億元（約2540億美元），總資產1兆4685億元，已資不抵債，光是2022年就淨虧損527.2億元。

每日經濟新聞報導，恒大地產集團10日晚上連發多份報告，包括2022年債券年報、2022年債券半年報、2021年債券年報，以及恒大地產2022年和2021年的年度審計報告及2022年半年度財報。

財報顯示，恒大地產2022年度淨虧損527.2億元，截至2022年12月31日，流動負債合計1兆6787億元，而公司的貨幣資金（包括現金及現金等價物和受限資金）總額為91.73億元。

報告顯示，恒大地產總負債1兆8338億元，總資產1兆4685億元，已資不抵債。

恒大地產表示，恒大集團與境內外債權人積極溝通，聘請財務顧問評估公司情況，探索對所有利益相關方最優的整體債務解決方案。

恒大地產表示，受到2021年宏觀經濟環境、行業環境、融資環境多重不利因素疊加影響，陷入債務違約的流動性困境；2022年受諸多不確定因素影響，債務風險化解方案進度不及預期，受流動性危機持續影響，導致去年持續虧損且已資不抵債，公司的正常生產經營受到重大影響。

恒大地產表示，將集中全力推進復工復產和保交樓工作，爭取各地區政府和上下游合作夥伴等各方的理解和支持；加大資產處置力度，努力盤活資金；精簡機構、優化人員和薪資結構，進一步節約成本。

恒大地產表示，已與境內其他貸款人積極磋商借款展期事宜，積極透過多種渠道尋求新的融資或額外資金流入，如資產管理公司或金融機構的新融資、保交樓的專項借款及配套借款、與業務合作夥伴的資產處置等。

恒大地產還稱，已透過上述渠道落實若干業務合作，並獲得新的融資或額外資金。

恒大集團 融資 債券

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